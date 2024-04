Rodson comemora reabertura da licitação que possibilitará a construção de 400 apartamentos no Santa Felicia

Na última quinta-feira, 18 de abril, a Prefeitura Municipal de São Carlos publicou em seu Diário Oficial, a reabertura da licitação que vai habilitar a contratação de uma empresa especializada para realizar a elaboração do projeto e a construção de 400 apartamentos para o empreendimento "Conjunto Santa Felícia”.

A construção desse empreendimento é um resultado das ações realizadas pela Progresso Habitação São Carlos – PROHAB - no período que Rodson esteve à frente da autarquia e conta com recursos estimados de R$ 66 milhões (R$ 165 mil/apartamento - Portaria MCidades Nº 725) do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), integrante do Programa Minha Casa, Minha Vida do Governo Federal.

A licitação havia sido suspensa em razão de uma impugnação interposta.

As empresas interessadas poderão encaminhar as propostas até às 9h do dia 12 de junho. A abertura da licitação será feita às 9h30 no mesmo dia.

O novo edital ficará disponível para conhecimento público por 35 dias úteis e após esse prazo será feita a sessão para recebimento dos envelopes, abertura e conferência técnica, divulgação do resultado e respeitado os prazos de recursos ocorre a homologação da empresa a ser contratada pela Caixa Econômica Federal.

Agora novamente como vereador, Rodson celebra a importância da rápida adequação do edital buscando evitar novas impugnações que são comuns em processos licitatórios que envolvem valores estimados altos.

“Minha atuação em busca de possibilidades de novas moradias para o cidadão Sãocarlense sempre pontuou meu mandato e no período que estive como presidente da PROHAB pude realizar ações que objetivam conquistas nesta área. Agradeço o empenho da Prefeitura Municipal e ressalto que continuarei minha função de fiscalizar e cobrar para que os prazos sejam cumpridos e que finalmente possamos caminhar para a construção dessas moradias.”

Mais informações podem ser obtidas na Prohab São Carlos pelo telefone (16) 3373-7600.

