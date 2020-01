Restaurante Popular do Antenor Garcia será inaugurado em fevereiro

A unidade 3 do Restaurante Popular instalado pela Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, será aberto ao público ainda no mês de fevereiro na rua Jayme Bruno, 55, no bairro Antenor Garcia.

A informação foi confirmada nesta sexta-feira (31/01), pelo secretário Paraná Filho, que levou o prefeito Airton Garcia para verificar como está o prédio após as adequações e maquinários instalados para atender a população com alimentação de qualidade e a baixo custo.

A unidade do Restaurante Popular do Antenor Garcia vai ter capacidade para fornecer 500 refeições/dia. “Vamos oferecer jantar para a comunidade em geral. A refeição vai ter o custo de R$ 1,00 para a população, mesmo valor cobrado nas unidades do Cidade Aracy e da Vila Irene. Crianças menores de 5 anos e pessoas com deficiência não vão pagam”, explicou o secretário de Agricultura e Abastecimento, Paraná Filho, que acredita que até o fim de fevereiro o novo restaurante esteja aberto, já que dos equipamentos adquiridos somente está faltando a entrega de duas máquinas.

“É muito importante fazermos obras, mas o cuidado com o bem estar das pessoas também significa um grande avanço na gestão de qualquer governo”, avalia o prefeito Airton Garcia.

O valor investido para aquisição de equipamentos para montagem da cozinha e mobiliários, além de pratos, talhares, copos, bandejas, máquina de lavar louças e pista para acondicionamento das refeições foi de R$ 202.952,04, por meio de processo licitatório.

No Restaurante Popular do Cidade Aracy, localizado na rua Vicente Laurito, nº 48, é servido café da manhã para os trabalhadores rurais das 5h às 7h e jantar, entre 18h e 19h30. Na Vila Irene, localizado na rua Joaquim Inácio de Moraes, nº 209, o restaurante é aberto na hora do almoço, de segunda a sexta-feira, das 11h30 às 13h, porém está sendo realizado um estudo para a unidade atender também somente no jantar. O cardápio será o mesmo para as três unidades.

