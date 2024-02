Residente em São Carlos José Angelo vai receber o Prêmio Inezita Barroso

Por sua atividade de resgatar, preservar e propagar a música caipira, essa importante tradição cultural brasileira, o residente em São Carlos há 50 anos José Angelo receberá o Prêmio Inezita Barroso 2024, juntamente com outros 19 homenageados, entre eles o ator e violeiro Jackson Antunes. O Prêmio é outorgado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A cerimônia de premiação da 7ª edição ocorrerá no dia 1º/03, às 10h, no Plenário Juscelino Kubitschek, no Ibirapuera, em São Paulo.

José Angelo nasceu em Buritama, região de Araçatuba, em família humilde, neto de um violeiro, compositor, cantadô e catireiro. Aos seis anos de idade, acompanhava a mãe na “cata” de algodão. Gostava de assistir nos circos às duplas famosas da época, que cantavam e representavam peças teatrais. Ouvia no rádio os programas sertanejos do Zé Bettio, Edgard de Souza e outros.

Estudou na USP de São Carlos, onde se tornou professor e pesquisador e chegou ao grau máximo da carreira universitária – professor titular. Mas sempre manteve o interesse pela música cultivada na infância, a sertaneja raiz.

É radialista, com formação no SENAC, e apresentou programas sertanejos no AM e no FM, até chegar à TV Educativa de São Carlos, em 2014, como criador, roteirista e apresentador do Programa Moda de Viola.

José Angelo também é youtuber, dono de um canal muito bem-sucedido, o “Sertaneja Raiz” (https://www.youtube.com/c/SertanejaRaiz), que conta com mais de 350 mil inscritos e mais de 55 milhões de visualizações no total de todos os vídeos. (Obs.: atingir 100 mil inscritos é tão difícil que todo canal com essa quantidade de inscritos faz jus a uma placa de placa do youtube, personalizada, vinda dos EUA – o “Sertaneja Raiz” recebeu a sua em set/2019.)

José Angelo idealizou e apresentou, no Teatro Municipal de São Carlos, tributos ao são-carlense Pardinho, da dupla Tião Carreiro e Pardinho. Também lutou junto à Prefeitura Municipal para a implantação do Festival Pardinho de Sertaneja Raiz de São Carlos, cujas primeiras edições ocorreram em 2019 e 2022 e, nas quais, foi membro da Comissão Organizadora e apresentador do festival.

