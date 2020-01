Região do Damha deve ganhar supermercado em breve

Estação Damha Mall onde vai funcionar o supermercado - Crédito: MARCO AURÉLIO ESPARZ/Creative Commons

A região do Damha em São Carlos deve ganhar um supermercado em breve. A unidade pertence a um grupo de supermercados de Araraquara e será instalada no prédio do Estação Damha Mall, onde as obras devem começar nos próximos dias.

A área da cidade que vai abrigar o novo supermercado é considerada nobre e concentra vários condomínios.

Segundo uma fonte ligada ao setor imobiliário, o supermercado já conta com uma unidade também na região dos condomínios Damha, em Araraquara.

O estação Damha Mall possuí 2.870 m² e pertence a construtora Encalso e no passado já abrigou lojas de vários segmentos, como farmácia, cafeteria, butique de carnes e pet shop.

