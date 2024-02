Reforma e modernização das unidades projetam melhorias na saúde de São Carlos

Crédito: Divulgação

No último domingo, 25, a saúde de São Carlos avançou na modernização e reforma das unidades da rede municipal com a entrega da UBS da Vila Isabel, um investimento de R$ 995 mil no total. Esta é a quarta unidade de saúde totalmente revitalizada, recentemente a Prefeitura entregou a reforma completa da UBS Vida Nova São Carlos, da UBS do Santa Felícia e da UPA do Cidade Aracy.

“O objetivo é proporcionar melhores condições aos pacientes e servidores, por isso estamos realizando intervenções em várias unidades básicas e de saúde da família. Hoje entregamos a UBS da Vila Isabel, porém já estamos trabalhando na reforma da UBS do Cidade Aracy, da Vila São José e das Unidades de Saúde da Família (USF’s) do Presidente Collor e do Cidade Aracy”, disse Jôra Porfírio, secretária municipal de Saúde.

Crislaine Mestre, diretora de Gestão do Cuidado Ambulatorial, responsável pelas unidades da atenção básica, explicou que a equipe fez um levantamento das condições dos serviços de saúde e que muitas precisavam de reformas estruturais, de ampliações, climatização e total informatização. “Muitas pessoas só têm o SUS como recurso para buscar o tratamento e para evitar o adoecimento, então as unidades de saúde são referência para as pessoas receberem este acolhimento”, ressaltou a diretora.

A reforma da UBS Vila Isabel contemplou a troca integral do telhado, troca de portas internas e externas, adaptação e reforma de todos os banheiros, garantindo acessibilidade, ampliação dos consultórios ginecológicos, de atendimento multidisciplinar, de procedimentos, de expurgo e esterilização e de coleta de exames, adequação do consultório odontológico, reestruturação dos ambientes da farmácia com ampliação do almoxarifado e da sala de espera para melhor atendimento à população, instalação, reforma e manutenção de toda a tubulação das redes lógica e de energia, troca da iluminação interna e externa, regularização de rede de escoamento pluvial, instalação de gradil no entorno da unidade, reforço estrutural dos muros laterais da avenida Getúlio Vargas, construção de novo alicerce e muro lateral, além da pintura interna e externa do prédio e do gradil.

Farmácia

A nova farmácia da UBS Vila Isabel também foi inaugurada, um investimento de R$ 137 mil e que agora foi denominada “Christian Fernando Martinez”, uma indicação do vereador Dimitri Sean que também destinou duas emendas parlamentares no total de R$ 80 mil.

A família de Christian Fernando Martinez foi homenageada com uma placa oficial oferecida pela Prefeitura de São Carlos.

Christian Fernando Martinez era natural de São Carlos, nascido em 25 de dezembro de 1983. Filho de José Paulo Brizolari Martinez e Terezinha Aparecida Leiva e irmão de Paulo Sérgio Martinez. Ingressou no serviço público na área da saúde em maio de 2006 na Unidade de Saúde da Vila São José. Seu último local de trabalho foi no Departamento de Regulação, Controle e Avaliação, onde era muito querido tanto pela equipe de trabalho quanto pelos pacientes, devido ao seu jeito brincalhão e atencioso ao lidar com os usuários do SUS. Casou-se com Lidiane Alves dos Santos Martinez em 25/10/2014 e são pais de Matheus Martinez, nascido em 11/10/2016. Faleceu em 20/10/2017.

