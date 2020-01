Rancho 100 Fronteira e catireiros participam da festa de Santo Reis

Crédito: Divulgação

Realizada pela Companhia Divina Luz, a nona edição da Festa de Santo Reis movimentou a Igreja Nossa Senhora de Guadalupe, no Cidade Aracy, quando várias novidades foram apresentadas.

A já conhecida encenação dos Três Reis Magos e o nascimento do menino Jesus, contou pela segunda vez com a presença dos animais adestrados do Rancho 100 Fronteira o que comoveu os participantes.

“É um trabalho bonito e pesado, as arrecadações proveem de devotos de Santo Reis que faz visitas em 12 sábados antes do dia comemorativo e um jantar com refrigerantes para cerca de 600 pessoas ocorre. Já os alimentos não utilizados nas doações são agrupados e doados como sexta básica para pessoas carentes” explicou Anderson de Souza Rocha.

O grupo Defensores do Catira fez a apresentação no evento. “Participar de um evento com a importância religiosa que Santo Reis representa é uma honra para nós em breve estaremos na Cavalgada de Nossa Senhora de Aparecida da Babilônia que completará 25 anos,” disseram integrantes do grupo.

