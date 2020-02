Quinta Cavalgada solidária bate recorde de participantes

Crédito: Paulo Melo/Região em Destake

Nem mesmo o tempo instável e chuvoso espantou os participantes de aproximadamente 32 cidades do Estado e a quinta Cavalgada Solidária em prol da Rede Feminina de Combate ao Câncer mais uma vez superou 2019 em número de participantes.

No total, 2.648 pessoas estiveram presentes, entre cavaleiros e amazonas que lotaram as principais ruas de São Carlos na manhã deste domingo, 9, e mais uma vez marcaram o evento na história do município.

“É o trabalho social que indiscutivelmente mais cresce na região. Agradecemos aos milhares de heroicos cavaleiros e amazonas que mesmo com chuva pararam a cidade no intuito de ajudar a entidade e manter nossa tradição sertaneja. 2021 voltaremos com mais novidades e sempre buscando evoluir. É um orgulho ver o Brasil divulgar este projeto”, informaram integrantes da Comissão Paixão Sertaneja.

O evento que contou com suporte da Prefeitura e da Polícia Militar terá sua renda revertida para a entidade que atende aproximadamente 1,5 mil pacientes acometidos pela doença e em breve terá sua arrecadação divulgada.

