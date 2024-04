Quermesse com show de prêmios da Paróquia São Miguel acontece neste sábado

Neste sábado (13) partir das 19h acontece no grande terreno da paróquia São Miguel, que fica ao lado da Capela São Gabriel no bairro Douradinho, a sensacional quermesse com show de prêmios.

Haverá bebidas e comidas típicas de quermesse: cachorro quente, pastel, espetinhos, bolinho de bacalhau, batata frita, além de doces e brincadeiras para crianças.

No domingo, dia 14, as 09h30 terá Santa Missa seguida de procissão de São Gabriel. A santa missa será no terreno onde estarão montadas as estruturas da festa. Na celebração, o Padre Everson renderá graças a Deus por todos os voluntários da festa.

Toda renda será revertida para a manutenção da Paróquia São Miguel que tem como objetivo dar continuidade as obras da Capela do santíssimo, da sacristia e dos banheiros que já estão sendo feitos ao lado da Capela São Gabriel no Douradinho.

A equipe de comissão de festa esse ano coordenada por Cristiane Alves juntamente com Padre Éverson, convida toda população para prestigiar o evento.



SERVIÇO

Endereço: Rua Vinicius Emanuel Laurito Micelli n 33 Douradinho.

WhatsApp 16 3415 2589.