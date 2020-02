Quase 290 mil veículos devem passar pela rodovia Washington Luis no feriado de Carnaval

Crédito: Arquivo SCA

As rodovias administradas pela AB Triângulo do Sol devem receber cerca de 435 mil veículos durante a Operação Carnaval, que será realizada de 21 a 26 de fevereiro.

Na rodovia Washington Luís (SP-310), entre São Carlos e Mirassol, 288 mil veículos são esperados. Nas rodovias Brigadeiro Faria Lima (SP-326), entre Matão e Bebedouro, e Carlos Tonanni/Nemésio Cadetti/Lauretino Mascari/Dr. Mario Gentil (SP-333), entre Sertãozinho e Borborema, as estimativas são 91 mil e 56 mil veículos, respectivamente.

Em virtude da maior demanda de tráfego, todo o efetivo operacional da concessionária estará nas rodovias, garantindo agilidade e rapidez no atendimento aos usuários. As praças de pedágio também operam de maneira diferenciada para a fluidez do trânsito.

Previsão de dias e horários com maior tráfego

21/02 (sexta-feira) – entre 16h e 23h

22/02 (sábado) – entre 16h e 18h

25/02 (terça-feira) – entre 17h e 23h

26/02 (quarta-feira) – entre 7h e 15h

Obras

Durante o feriado prolongado de carnaval, a AB Triângulo do Sol manterá algumas obras na rodovia Washington Luís, sem interferência no tráfego:

