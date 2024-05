PT se manifesta sobre greve dos motoristas de ônibus

SIGA O SCA NO

Erik Silva, presidente do PT em São Carlos - Crédito: arquivo

O Partido dos Trabalhadores (PT) de São Carlos, através do seu presidente, Erik Silva, se manifestou através das redes sociais sobre o suposto envolvimento de um filiado do partido na organização da greve dos motoristas de ônibus na última segunda-feira (27).

“Repudia com veemência qualquer tentativa de insinuar a participação do PT na organização ou direção da greve que, embora direito constitucional dos trabalhadores, prejudicou a população de São Carlos, ao não ter mantido o funcionamento do percentual obrigatório a um serviço essencial”, diz trecho da Nota Pública.

Em outro trecho, a nota faz criticas ao serviço de transporte público prestado na cidade e que cabe a Prefeitura Municipal e a empresa informarem à população sobre a greve. “Cabe exclusivamente à Prefeitura Municipal e à empresa prestadora do serviço a obrigação de informar de maneira objetiva e transparente quais as razões que levaram a essa situação”.

CPI

Na sessão da última terça-feira (28), uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) foi formada para para investigar a suposta atuação de um afiliado do Partido dos Trabalhadores (PT) e outros envolvidos no movimento paredista.

“O que temos de informação é que o líder desse movimento é uma pessoa ligada ao Partidos dos Trabalhadores (PT) e nós estamos recebemos áudios, prints de conversas, trechos de vídeos que mostram lideranças partidárias articulando esse movimento de paralisação, muito provavelmente com viés político eleitoral, visto que estamos há 4 meses das eleições”, declarou o vereador do Progressista, autor do requerimento.

