Proprietários de veículos estão insatisfeitos com o valor das novas placas em São Carlos

Placas padrão Mercosul - Crédito: Divulgação

Proprietários de veículos de São Carlos estão insatisfeitos com os preços aplicados na venda de placas de identificação padrão Mercosul.

A nova placa se tornou obrigatória no começo do mês para veículos novos e transferidos de outros municípios, ou ainda em caso de furto ou dano muito extenso à placa, que dificulte a leitura. Segundo o Detran-SP, pessoas que desejam trocar voluntariamente também podem aderir o novo modelo.

Para emplacar automóvel, ônibus e caminhões em São Carlos custa R$ 205,00. Já a placa avulsa ou de identificação de motocicletas, carretinhas, carretas para barcos são cobrados R$ 110,00.

A empresa credenciada em São Carlos funciona na Vila Helena.

DETRAN

Os valores máximos sugeridos pelo Detran-SP são: par de placas de identificação de carros, ônibus e caminhões equivalente a R$ 138,24. Já para a placa avulsa ou de identificação de motocicletas, carretas para barcos e carretinhas, o valor máximo sugerido é R$ 114,86.

Um operário que pediu anonimato, desistiu de trocar as placas de seu veículo por conta do preço e pela transferência da documentação. "Acho um absurdo pagar tão caro por uma placa, principalmente porque o Detran-SP indica valor máximo na casa dos R$ 130. A credenciada de São Carlos me cobrou só a placa R$ 205,00, valor bem cima, um absurdo", reclamou.

VALORES DAS PLACAS

O Detran-SP informou, via assessoria de comunicação, que "os valores das placas são determinados pelas empresas credenciadas, no sistema de livre concorrência. Isso está em conformidade com a Resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) 780/2019, que se aplica a todos os Estados do País", justificou.

Informou também que "possui até o momento 50 empresas credenciadas para emplacamento de veículos com Placa Mercosul em todo o Estado de SP e mais 15 em processo de credenciamento. O processo de credenciamento para novas empresas de placas padrão Mercosul permanece aberto por tempo indeterminado no Estado de SP e as empresas credenciadas possuem livre escolha de atuarem em qualquer município do Estado, independentemente da cidade de origem", complementa.

Vale lembrar quer o Detran-SP informou, no início do processo, que procedeu pesquisa de preço para a implantação da placa Mercosul, chegando a valores máximos finais, que devem servir como referência sugerida tanto ao fornecedor, quanto ao consumidor.

SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS

A nova placa Mercosul é exigida nas situações de primeiro emplacamento (veículo zero km) e quando houver mudança de município do veículo. Outros quatro casos exigem também a colocação da placa Mercosul: alteração de categoria (exemplo: alteração de veículo particular para categoria aluguel); para casos de furto, roubo, extravio ou dano na placa; quando o veículo for reprovado em vistoria veicular nos procedimentos de transferência com observações sobre o estado da placa e/ou lacre (exemplo: placa não refletiva); e quando se fizer necessário a segunda placa traseira.

O veículo que não se enquadrar em nenhuma dessas situações, poderá continuar com a placa cinza por tempo indeterminado. Quem tiver intenção de trocar a placa cinza para a placa do Mercosul voluntariamente, terá apenas que ir até ao Detran-SP e mudar a documentação, pagando as taxas normais.

Um dos representantes da empresa parceira do Departamento de Trânsito de São Paulo (Detran-SP), Uniinter Placas, que tem sede na cidade de Bauru, informou que em São Carlos são emplacados diariamente com a nova placa Mercosul, entre 90 a 110 veículos ao dia.

DESPACHANTES

Também procuramos despachantes policiais de São Carlos que encaminham diariamente documentos de veículos à unidade do Detran que funciona dentro do Poupatempo.Segundo os despachantes ,para aquisição da nova placa Mercosul o motorista deverá recolher R$ 212,60, para alteração de dados do veículo, uma vez que a placa será outra e não mais a que está instalada, bem como o veículo ou motocicleta deverá recolher junto a empresa de vistoria veicular entre R$ 100,00 a R$ 130,00 e ainda terá que efetuar no ato da colocação da nova placa Mercosul o pagamento de R$ 205,00. No final o proprietário de veículo deverá gastar em média R$ 547,00. Já o proprietário de motocicleta, carretas de barcos, carretinhas para transportes devem desembolsar aproximadamente R$ R$ 422,00.

