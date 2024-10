Promovida pela ACISC e CMEC, Caminhada Outubro Rosa reúne mais de 100 mulheres no Kartódromo

SIGA O SCA NO

22 Out 2024 - 06h00

22 Out 2024 - 06h00 Por Da redação

Caminhada Outubro Rosa da Acisc - Crédito: divulgação

No último sábado, 19 de outubro, o Kartódromo de São Carlos foi palco da Caminhada Outubro Rosa, evento que reuniu mais de 100 mulheres em um esforço conjunto para conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. A iniciativa foi promovida pela Associação Comercial e Industrial de São Carlos (ACISC) e pelo Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC).

Participando do evento, a presidente da ACISC, Ivone Zanquim, destacou a importância da ação. "A Caminhada Outubro Rosa é uma oportunidade de unir a comunidade em prol de uma causa tão relevante. Precisamos compartilhar informações e estimular a prevenção, que é fundamental para a saúde das mulheres", afirmou.

O evento pode contar com uma série de atividades voluntárias que trouxeram energia e interação entre as participantes. A profissional de saúde Helen Generoso ministrou uma aula de alongamento, antes do início da Caminha. Em seguida, os participantes tiveram uma animada aula de Zumba, que foi conduzida pela professora Magda Bertelli. Para quem buscava ainda mais movimento, a professora Aline Solci ofereceu uma aula de Kangoo, que proporcionou diversão e exercício ao mesmo tempo.

Juliana Tomase, presidente do CMEC, também falou do evento. “A participação da Rede Feminina de Combate ao Câncer de São Carlos e da equipe Corre Embaré trouxe ainda mais relevância ao evento. A presença da ambulância da Vital Mais foi fundamental para garantir a segurança das participantes, permitindo que todas pudessem aproveitar a caminhada com tranquilidade e foco na conscientização”, comentou.

"A Caminhada Outubro Rosa foi mais do que um evento esportivo, foi um convite para que possamos refletir e se mobilizar em torno de uma causa que tem afetado milhares de mulheres e suas famílias", afirmou Ivone Zanquim. "A participação da comunidade foi essencial para o sucesso dessa iniciativa da ACISC e do CMEC, que buscou espalhar informação e esperança", finalizou.

Com a união de esforços, a Caminhada Outubro Rosa reafirmou seu compromisso com a luta contra o câncer de mama e a promoção da saúde feminina, criando um espaço de solidariedade e conscientização que deixou um impacto positivo na cidade.

