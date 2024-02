Projeto para empoderar pesquisadores em ciências da vida vence Prêmio de Inteligência Artificial

Prêmio é uma homenagem ao professor João Fernando Marar - Crédito: TV Unesp

Um projeto para democratizar aplicações de aprendizado de máquina em ciências biológicas é o vencedor da primeira edição do Prêmio J. F. Marar de Inteligência Artificial para a Graduação. Intitulado BioDeepFuse: empoderando pesquisadores em ciências da vida com aprendizado profundo, o projeto de Breno Livio Silva de Almeida é fruto do trabalho de conclusão do curso de Ciências de Computação, e foi apresentado em dezembro do ano passado.

Com a conquista, Breno receberá R$ 10,5 mil. O reconhecimento é destinado a estudantes de graduação do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, que tenham participado de um projeto de pesquisa na área de inteligência artificial em 2023.

Orientado pelo professor André Carlos Ponce de Leon Ferreira de Carvalho, Breno desenvolveu uma ferramenta computacional que ajuda a compreender dados de elementos do genoma humano que não atuam na produção de proteínas, sendo por isso chamados de “não codificantes” ou “não traduzidos” (ncRNA), os quais compõem cerca de 97% do genoma humano. Importantes na regulação de diversos processos biológicos, esses elementos estão associados ao desenvolvimento de várias doenças, daí a relevância de usar soluções de aprendizado de máquina para classificá-los automaticamente e identificar alterações que possam acarretar na manifestação de doenças. “Usando conjuntos de dados de referência e amostras de RNA do mundo real de organismos bacterianos, avaliamos o desempenho do BioDeepFuse. Os resultados exibiram alta precisão na classificação de ncRNA, ressaltando a robustez de nossa ferramenta no enfrentamento de desafios complexos de dados de sequências de ncRNA”, escreve o aluno na apresentação da ferramenta que criou, disponível neste link: https://github.com/brenoslivio/BioDeepFuse.

Já o projeto Desvendando o clima por meio de dados (ciência de dados do clima), de autoria de Pedro Augusto Ribeiro Gomes, receberá uma menção honrosa. Estudante de Ciências de Computação do ICMC, Gomes foi orientado pelo professor Francisco Aparecido Rodrigues, e estuda sistemas complexos, ciência de dados e métodos de inteligência artificial aplicados a dados climáticos, construindo modelos de previsão.

“Na avaliação dos projetos apresentados ao Prêmio J.F. Marar de Inteligência Artificial para a Graduação observou-se diversidade de domínios de aplicações dos resultados dos projetos, com base acadêmica sólida e alto impacto social e econômico”, descreve a comissão de seleção no comunicado anunciando os estudantes premiados. O documento destaca ainda o bom nível de todos os projetos apresentados, considerando os critérios estabelecidos de relevância acadêmica, relevância social e aderência aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

Premiação

A cerimônia de premiação acontecerá dia 29 de fevereiro, quinta-feira, às 10 horas, no auditório Fernão Stella de Rodrigues Germano. Gratuita e aberta a todos os interessados, a cerimônia será realizada durante a Semana de Recepção aos Calouros do ICMC.

O Prêmio J. F. Marar de Inteligência Artificial para a Graduação nasceu de uma parceria do ICMC com a família do pesquisador João Fernando Marar, que fez graduação e mestrado no ICMC. Esta é a primeira edição do Prêmio, a ser oferecido anualmente.

Os recursos que serão destinados ao projeto vencedor foram oferecidos pelo filho do pesquisador João Fernando Marar. “Gostaríamos de poder continuar contribuindo com as pesquisas nessa área, oferecendo incentivo e reconhecimento aos autores das pesquisas em inteligência artificial que possam ser aplicadas em soluções para a sociedade”, revelou Fernando Marar, designer e diretor criativo, que deseja perpetuar o legado do pai.

