Projeto gratuito da USP São Carlos incentiva a matemática na medida certa

20 Out 2023 - 07h16

20 Out 2023 - 07h16 Por Denise Casatti

Crianças, jovens, adultos e idosos são bem-vindos nas atividades do projeto - Crédito: Denise Casatti

Como traduzir sua rede de amizades em apenas uma imagem, quando é impossível reunir todos os seus amigos em um mesmo ambiente para tirar uma foto? Para saber como resolver esse desafio usando alguns conhecimentos matemáticos básicos, basta ir ao próximo encontro do projeto Matemática na medida certa, que acontece neste sábado, 21 de setembro, a partir das 10 horas, no Centro de Divulgação Científica e Cultural (CDCC) da USP, em São Carlos

Mas se você não quiser esperar até sábado para construir a imagem da sua rede de amizades, já pode pegar um papel, um lápis ou uma caneta e começar seu esboço. Então, imagine que cada pessoa da sua rede se transformará em um ponto e que cada conexão existente entre essas pessoas será representada por uma reta. Não é difícil vislumbrar que se formarão muitos pontos de encontro entre as diferentes retas do seu desenho, certo?

“Matematicamente falando, esses pontos e suas conexões são chamados de grafos e vamos relacionar cada grafo a um nó. Vale destacar que a Teoria de Nós é um tópico complexo em matemática, com aplicações que vão desde o estudo do DNA até a elaboração de teorias em computação quântica”, explica o coordenador da iniciativa, professor Ali Tahzibi, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP.

As atividades do projeto acontecem uma vez por mês, sempre aos sábados, a partir das 10h, no CDCC, e não demandam inscrições prévias. Podem participar crianças, jovens, adultos e idosos, basta se interessar pelo conhecimento matemático e suas aplicações. Cada episódio tem como foco apresentar exemplos concretos de problemas e soluções matemáticas que estão presentes no nosso cotidiano, mas nem sempre conseguimos enxergar.

“No episódio anterior, por exemplo, fizemos várias danças com cordas emaranhadas. Assim, aprendemos a somar e a subtrair frações de uma forma divertida usando uma teoria profunda inventada por John Conway, um matemático que insistiu muito em usar jogos e brincadeiras para trabalhar seriamente a matemática”, relembra Tahzibi. No próximo encontro, a ideia é levar os participantes a descobrirem o universo matemático da Teoria de Nós, verificando como as redes de amizade podem formar diferentes tipos de nós.

“Será que sua rede é um nó perfeito?”, pergunta o professor. Para desvendar essa questão enroscada, será preciso dar um pulo no CDCC no próximo sábado. E, se quiser, leve seu desenho, um papel, um lápis ou uma caneta. Afinal de contas, há mais matemática em uma imagem do que você pode imaginar.

