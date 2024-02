Projeto Cor Ação realiza o 1º Bazar do ano

O Projeto Cor Ação irá realizar o 1º Bazar de 2024. A ação é solidária e acontece nos dias 9 e 10 de março na Imobiliária Cardinali.

Quem participar do evento irá encontrar diversas peças incríveis por preços imperdíveis, a partir de R$ 5. Além de renovar o guarda-roupa, quem participar irá contribuir com o Projeto Cor Ação, que assiste atualmente mais de 130 crianças e adolescentes e mais de 100 famílias carentes em São Carlos.

Os voluntários informam que no sábado, 9, o bazar será das 9h às 17h e no domingo, 10, das 9h às 13h, na Imobiliária Cardinali. São dois dias para garimpar roupas, acessórios, e muito mais, com preços que cabem no seu bolso! Além disso, o projeto realizará uma live no Instagram (@projetocoracaosc), às 10h30, para quem desejar adquirir peças ao vivo.

