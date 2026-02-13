Projeto Codifique abre inscrições para curso gratuito de programação e seleção de monitores na USP

Se aprender programação está entre as metas para este início de ano, ou se a ideia é participar de um projeto de extensão universitária que alia ensino e impacto social, o momento é agora. O Projeto Codifique, iniciativa do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC), da Universidade de São Paulo (USP), em São Carlos, está com inscrições abertas para estudantes do ensino médio e para alunos da Universidade interessados em atuar como monitores.

As inscrições para monitores podem ser feitas até o dia 7 de março, por meio de formulário on-line. Já para estudantes do ensino médio, o prazo segue até 14 de março, também via cadastro on-line. As aulas estão previstas para começar no dia 21 de março, com a convocação dos selecionados ainda na mesma semana.

Curso prioriza mulheres e alunos de escolas públicas

Voltado a estudantes do ensino médio, o curso oferece 45 vagas e prioriza a participação de mulheres e de alunos oriundos de escolas públicas. A proposta é contribuir para a redução das desigualdades de gênero e renda na área de tecnologia.

Ao longo de nove aulas, realizadas aos sábados, entre 21 de março e 30 de maio, os participantes terão contato com os fundamentos da programação em Python, com foco no desenvolvimento do raciocínio lógico. Não haverá encontros em feriados nem na semana do chamado “saco cheio”.

As atividades são conduzidas por integrantes do Programa de Educação Tutorial (PET Computação), com o apoio de monitores da USP São Carlos.

Atuação como monitor também é oportunidade de aprendizado

Para atuar como monitor, não é necessário ter conhecimento prévio em Python, desde que o estudante tenha familiaridade com outras linguagens de programação. Os monitores podem participar de forma fixa, acompanhando de um a três alunos ao longo de todo o curso e participando de reuniões semanais, ou como auxiliares, apoiando as dinâmicas em sala, a organização das atividades e substituições pontuais.

De acordo com Lorena Borges, integrante do PET Computação e coordenadora da frente de ensino do Codifique, ensinar programação também representa uma oportunidade de aprofundamento para quem está do outro lado da sala.

“Ao acompanhar diferentes formas de raciocínio e explicar conceitos básicos, os monitores aprofundam sua própria compreensão da lógica de programação e da linguagem Python, mesmo quando ainda estão em processo de aprendizagem”, destaca.

Segundo ela, a escolha do Python como linguagem introdutória se deve à sua estrutura simples, que facilita o entendimento de conceitos abstratos. “Além disso, trata-se de uma linguagem amplamente utilizada no mercado e em diferentes áreas da computação, o que amplia as possibilidades de aplicação do conhecimento adquirido ao longo do curso”, afirma.