Programa gratuito do Sebrae-SP oferece oportunidades para startups no Estado

Startups digitais da capital paulista e também das regiões de Campinas, Grande ABC, Piracicaba, Ribeirão Preto, São Carlos e Sorocaba em busca de ajuda para validar o modelo de negócios podem se inscrever para participar do programa Startup SP do Sebrae-SP. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 31 de janeiro no site startup.sebraesp.com.br.

Serão selecionadas 80 startups para o programa, que tem duração de quatro meses e inclui capacitações, acompanhamento de negócios, mentoria com parceiros de mercado e conexão com outros programas e investidores.

De acordo com o gestor estadual do Startup SP Fabio Zoppi, essa é uma excelente oportunidade para pôr prática suas ideias e ter contato com profissionais que já passaram por situações parecidas. “Os empreendedores vão a campo testar hipóteses e ouvir o que o cliente tem a dizer. Além disso, recebem mentorias de pessoas experientes no mercado que ajudam na busca de soluções”, destaca.

Podem se inscrever startups inovadoras, com alto potencial de crescimento, que utilizem softwares ou serviços de tecnologia da informação como ponto central do seu modelo de negócio e que ainda não tenham validado todas as hipóteses do modelo de negócio.

Processo seletivo

A startups podem se inscrever no site startup.sebraesp.com.br e as 10 melhores avaliadas serão convocadas para uma banca de pitch e seleção final. Na ocasião, cada finalista terá direito a cinco minutos de apresentação, seguidos de até dez minutos para perguntas e esclarecimentos da banca. Os critérios de seleção incluem uma avaliação do empreendedor e da equipe, do potencial de mercado e da solução proposta. O resultado será divulgado em fevereiro.

As capacitações e mentorias começam em março e seguem até julho. Nos dias 7, 8 e 9 de maio, será realizado o Bootcamp, em São Paulo, que vai reunir participantes das sete regiões do Startup SP. Será um evento de workshops, interação e mentorias com importantes nomes do ecossistema brasileiro, visita à aceleradora de startups e ainda happy hour para networking.



Quando começam as inscrições?

As inscrições se iniciaram em 1º de Novembro de 2019 e vão até o dia 31 de Janeiro de 2020.

São Carlos já teve Startups selecionadas neste programa? Quantas? Em que anos?

O programa já teve 6 ciclos anteriormente, iniciando e 2017, mas apenas em 2019, tivemos um ciclo na cidade de São Carlos. Foram 11 empresas participantes: Arquimedes, BRdi Desenvolvimento Protocooperativo, Fubá Educação Ambiental e Criatividade, Langue, Noosh, Predify, SACI, Shielder Tecnologia, Sigalei, TecnoCoaching e youngtech. Do ciclo em São Carlos, a startup que se destacou e foi para a fase estadual foi a Predify, que também levou o prêmio de destaque do Estado! Se quiser conversar com alguma delas, indicamos: Langue, Sigalei e Predify.

O que os empreendedores precisam para se inscrever?

Inicialmente, uma startup que se encontre na fase de validação das principais premissas dos seus modelos de negócio, sobretudo aquelas relacionadas ao problema de mercado, segmentos de clientes, solução e modelo de receitas. Maiores informações podem ser extraídas do nosso edital (https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/Programas%20e%20Solu%c3%a7%c3%b5es/StartupSP/StartupSP%20-%20Edital%202020.1.pdf)

Qual a premiação para os selecionados?

Não existe premiação, pois é um programa de incentivo e não promovemos a competição entre as startups. As startups selecionadas, receberem uma “aceleração” no seu projeto, através do nosso acompanhamento em diversas atividades, como: capacitações em formatos de oficinas, workshops e vídeo aulas; Mentorias com os consultores do Sebrae-SP; Mentorias com profissionais do mercado; Bootcamp; Conexão com investidores, aceleradores e outros atores do ecossistema; Participação no evento DemoDay, onde serão apresentados os resultados do programa; acesso ao coworking no Centro Nacional de Referência em Empreendedorismo, Tecnologia e Economia Criativa, em São Paulo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também