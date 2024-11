Produção Jr. da UFSCar recebe Prêmio de Alto Impacto

(Imagem: Divulgação) -

A Produção Jr., Empresa Júnior do Departamento de Engenharia de Produção (DEP) da UFSCar, Campus São Carlos, recebeu nesse mês de novembro o prêmio de Empresa Júnior Alto Impacto pelo quinto ano consecutivo.

A Produção Jr. é a única empresa que possui esse prêmio na UFSCar. O reconhecimento de Alto Impacto contempla as empresas juniores que atingiram o maior nível de maturidade no Movimento Empresa Júnior ao longo do ano.

Quem participa do reconhecimento de Empresa Júnior Alto Impacto são aquelas empresas que se encaixam no Cluster 5 (divisão feita pelo Movimento Empresa Júnior de acordo com o nível estratégico da empresa) e alcançaram suas metas do ano de 2023, que são: faturamento; quantidade de soluções inovadoras executadas; porcentagem de membros que executam soluções; porcentagem de membros colaborativos; porcentagem de grupos minorizados dentro da empresa júnior; porcentagem de projetos executados em colaboração com outras empresas juniores; NPS (indicador Net Promoter Score que mede o índice de satisfação do cliente na experiência com a empresa).

