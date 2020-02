Procura por hotéis e cavalos aquece mercado com Cavalgada Solidária

Milhares de amazonas e cavaleiros irão colorir o centro de São Carlos durante a Cavalgada Solidária - Crédito: Divulgação

Prevista para acontecer domingo, 9, a quinta edição da Cavalgada Solidária em prol da Rede Feminina de Combate ao Câncer está com o setor pecuário e hoteleiro aquecido.

A enorme procura e manutenção dos animais, itens de selaria, equipamentos e hospedagem está enorme e os comerciantes envolvidos no segmento comemoram.

“A procura por hospedagem está grande e até surpreende. O engraçado é que as pessoas perguntam se tem acomodação para os cavalos também”, afirmou Salvador Mazo, proprietário de um hotel de São Carlos.

Na expectativa de ser a maior cavalgada beneficente do Brasil, os entusiastas e participantes procuram garantir o seu animal. “Meu filho faz uma semana que não dorme por causa deste evento. Ainda não temos e estou precisando alugar um. Estou à procura, mas está difícil”, comentou Alex Alcântara.

O evento conta com suporte da Prefeitura de São Carlos e tem saída marcada pontualmente para às 11h no terreno ao lado do Ceme na Avenida Getúlio Vargas.

