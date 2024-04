PROCON São Carlos instrui equipe de Araraquara para otimização de atendimento

Crédito: divulgação

O Procon São Carlos recebeu na última semana o diretor do Procon Araraquara Renato Martins, a Gerente do Procon Araraquara, Rafaela Mendes que estiveram na cidade para conhecer os métodos utilizados em São Carlos para o aprimoramento do atendimento ao público.

O diretor do Procon São Carlos, Lucas Leão recebeu a comitiva de Araraquara instruiu a equipe e explicou que um dos motivos que elevam os índices de resolução das demandas decorrem do atendimento ao público, da operalização do sistema e do trabalho efetivo dos servidores. “O nosso índice é de quase 90% de resoluções, por isso hoje somos referência nesse quesito”, afirmou o diretor.

O Procon São Carlos está localizado na rua Rui Barbosa, 1.190, no centro. O horário de funcionamento presencial no Procon é das 8h às 15h30 e o atendimento por telefone das 9h às 15h30. Outras informações podem ser obtidas através do telefone (16) 3419-4510.

