Procon lança cartilha de combate ao racismo em comemoração ao Dia da Consciência Negra

Em comemoração ao Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, o Procon em parceria com a Universidade Zumbi dos Palmares, com o objetivo de combater o racismo, lançou uma cartilha com 10 princípios para enfrentamento do racismo nas relações de consumo.

Segundo André Di Salvo, diretor do Procon São Carlos, é preciso instituir um diálogo antirracista em todos os setores da sociedade, inclusive nas relações de consumo. “Mais do que que discursos positivos, é necessário e fundamental investir em boas práticas efetivas que provoquem uma ruptura na prática comportamental racista enraizada na sociedade”.

O lançamento desta cartilha faz parte do projeto Procon Racial, fruto também de uma parceria com a Universidade Zumbi dos Palmares, que busca enfrentar a discriminação racial nas relações de consumo através da promoção de ações de orientação, fiscalização, palestras e um canal de denúncias.

Di Salvo explica que o racismo nas relações de consumo ocorre na maioria das vezes de forma velada, dissimulada. “A discriminação no comércio e na prestação de serviços se manifesta na hostilidade das ações dos seguranças das grandes lojas e shoppings, assim como na recusa e no descaso de vendedores em atender clientes”.

O Procon Racial tem 39 denúncias de consumidores que foram vítimas de racismo. Para cada denúncia está sendo feito um termo de compromisso e adequação de conduta para que as empresas façam a adesão ao Procon Racial, passem por um treinamento e recebam os 10 Princípios Básicos para o Combate ao Racismo nas Relações de Consumo. Os casos também são encaminhados para a fiscalização para apuração e providências. A Universidade Zumbi dos Palmares presta auxílio jurídico e psicológico.

O Procon São Carlos está localizado na rua Rui Barbosa, 1.190, no centro. O horário de funcionamento presencial no Procon é das 8h às 15h30 e o atendimento por telefone das 9h às 15h30. Outras informações podem ser obtidas através do telefone (16) 3419-4510.

