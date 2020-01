Problema com piscinão no Jardim Letícia pode ir parar no Ministério Público

Crédito: Marcos Escrivani

O possível descaso das autoridades políticas de São Carlos, aliada com a falta de iniciativa da construtora responsável pela obra, pode fazer com que o piscinão feito no Jardim Letícia (atrás do Azulville I) vá parar no Ministério Público Estadual.

A afirmação foi dada por moradores de vários bairros daquela região ao São Carlos Agora neste final de semana. “É a terceira vez que estamos procurando o portal com o intuito de alertar os responsáveis. Fica a impressão que todos fazem vistas grossas à nossa reivindicação” disse o irritado morador Valdeci da Silva.

“Queria dizer que nada mudou no buraco, ao lado do piscinão no lado norte do Jardim Letícia. As caixas de entrada paralelo ao Córrego do Sorrigotti, bem nos fundos da Escola Educativa estão um perigo”, alertou o reclamante.

Segundo eles as fortes chuvas do início do ano que proporcionaram grandes enxurradas tiraram ainda mais a terra debaixo do alambrado do piscinão. “A Bandeirantes está dando mole, ignorando a encrenca e isso vai dar um grande problema. De minha parte, irei a PM ambiental e ao Ministério Público”, comentou Valdecir.

Segundo ele o problema pode piorar ainda mais, caso São Carlos receba mais uma forte chuva. “O excesso de água irá para o Gregório e por consequência atingirá o centro de São Carlos e se der mais uma enchente, novamente os comerciantes serão os principais atingidos. Será que é isso que as autoridades e a empresa responsável deseja?”, indagou Valdecir.

O São Carlos Agora entrou em contato com a Construtora Bandeirantes a respeito da reivindicação e aguarda a resposta da empresa.

