Previsão do tempo para os próximos dias em São Carlos

Ao longo do fim de semana, o tempo segue com condição para pancada de chuva isolada principalmente no sábado (28). Essa precipitação virá acompanhada por raios e vento. No domingo (29), o tempo será firme e sem risco para precipitações em todas as áreas monitoradas do município de São Carlos-SP.

Já a partir da segunda-feira (30), a aproximação de uma frente fria, afastada da costa do Estado de São Paulo, causará pancadas de chuva generalizadas, seguidas por raios e vento em todo o território paulista, inclusive no município de São Carlos-SP. Por conta deste cenários, não são descartados riscos para transtornos nas áreas mais vulneráveis.

