Previsão do tempo aponta possibilidade de chuva no começo desta semana

O Tempo se mantém instável sobre o estado de São Paulo, com muita nebulosidade e com áreas de chuvas isoladas e trovoadas ocasionais em algumas regiões do estado. Contudo, períodos de melhoria devem ocorre ao longo do dia. As temperaturas continuam amenas.

Terça-feira (16/04) e Quarta-feira (17/04)

O dia começa com céu parcialmente nublado e sem chuva em parte do estado de São Paulo. Contudo, a chegada de uma nova frente fria, no decorrer da terça-feira, provocará o aumento da nebulosidade e áreas de chuvas, algumas com descargas elétricas, principalmente no oeste e sul do estado. Na quarta-feira, este sistema desloca-se pelo litoral paulista, mantendo a condição de instabilidade no estado. Temperaturas em ligeiro declínio.

Fonte IPMET

Segunda-feira (15/04)