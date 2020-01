Prefeitura vai refazer pavimento da rua Episcopal no trecho atingido pela chuva

Crédito: Divulgação

O secretário de Serviços Públicos, Mariel Olmo, confirmou na tarde desta quinta-feira (23/01) que já entrou com pedido emergencial para contratar uma empresa para refazer trecho da rua Episcopal (entre as ruas Geminiano Costa e Santa Cruz) atingido pela chuva do dia 12 de janeiro e que ainda permanece interditado.

O SAAE está refazendo todas as redes de água e esgoto do local, reestabelecendo as ligações, porém será necessário fazer três galerias de águas pluviais para depois preparar o pavimento para receber nova camada de asfalto. A obra foi orçada em R$ 250 mil.

Segundo o secretário Mariel Olmo a determinação foi do prefeito Airton Garcia já que o trecho atingido faz parte da principal área comercial da cidade. “É uma via importante da baixada do mercado e que dá acesso a várias lojas, além disso, não faz sentido finalizar as obras do calçadão e a Episcopal continuar interditada, por isso optamos e justificamos a contratação emergencial”, explica o secretário.

A área atingida é de aproximadamente 1.200 metros quadrados. Todos os orçamentos e etapas exigidas para a definição da contratação emergencial do serviço já foram realizadas e o extrato do contrato será publicado no Diário Oficial do Município.

