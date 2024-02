Prefeitura vai gastar R$ 13 milhões para trocar pavimento em corredores de ônibus

Crédito: Prefeitura Municipal

A Prefeitura de São Carlos, através da Secretaria Municipal de Obras Públicas, vai lançar nesta quinta-feira (22/02), o edital da licitação para contratar a empresa responsável pela execução das obras de troca do pavimento dos corredores de ônibus na área central da cidade. Um investimento de R$ 13 milhões que visa adequar o pavimento ao tráfego pesado dos ônibus que fazem o transporte coletivo da cidade.

Para realizar essa obra, a Prefeitura conseguiu junto a Câmara Municipal de São Carlos, a autorização para realizar uma operação de R$ 13 milhões, junto a Desenvolve São Paulo - agência de fomento do Governo do Estado de São Paulo, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que promove o desenvolvimento sustentável do Estado por meio da concessão de crédito para micro, pequenas e médias empresas paulistas e também atua com o setor público, financiando investimentos necessários para os municípios paulistas, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população.

Será executado entre pavimento rígido e semirrígido a troca de aproximadamente 34 mil metros quadrados de pavimento, na rua Dona alexandrina, trecho entre as ruas Padre Teixeira e Bento Carlos, com grande tráfego de ônibus, na avenida São Carlos, no início da avenida Bruno Ruggiero, na Rotatória do Shopping Iguatemi, que devido a declividade há a necessidade de um pavimento rígido e também no trecho da avenida São Carlos entre as rua Eugênio de Andrade Egas até a rua Cesar Ricome que apresenta pavimento deteriorado e recebe, além dos ônibus do transporte coletivo, os de transporte municipal e interestadual que acessam o Terminal Rodoviário da cidade.

