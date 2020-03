Prefeitura irá fornecer 22.720 caixas de bombons às crianças da rede municipal de ensino na páscoa

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento solicitou junto à Secretaria Municipal de Fazenda a abertura do Processo Licitatório nº 3.016/2020 – Pregão Eletrônico nº 015/2020, do tipo menor preço por lote, para a aquisição de 22.500 caixas de bombons sortidos para serem entregues aos alunos da rede municipal de ensino, entidades filantrópicas e assistenciais do município em comemoração a Páscoa.

Além das 22.500 caixas de bombons, a Prefeitura irá fornecer também 220 caixas de bombons especiais às crianças com restrição alimentar, intolerantes à lactose, à proteína do leite e aos diabéticos.

As caixas de bombons serão acompanhadas de sacolas plásticas personalizadas, nos mesmos moldes do que foi entregue no dia das crianças em 2019.

A opção pelas caixas de bombons ao invés dos ovos de páscoa, se deve a três motivos principais: O primeiro, foi a grande aceitação das crianças, pais de alunos e professores às caixas de bombons entregues no último dia das crianças, haja vista a ótima qualidade dos produtos.



O segundo foi a quantidade e variedade de chocolates entregues a cada criança. Enquanto o ovo de páscoa cotado possui 160g, a caixa de bombons possui aproximadamente 300g, ou seja, praticamente o dobro de chocolate, e com cerca de 10 sabores diferentes.

E o terceiro motivo, é a economicidade aos cofres públicos. Com a aquisição das caixas de bombons, a Prefeitura irá economizar quase R$ 300 mil. Dinheiro este que poderá ser investidos em outros setores da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento como na alimentação escolar, restaurantes populares e etc.

De acordo com as últimas cotações desse ano, as caixas de bombons custarão aproximadamente 1/3 do valor dos ovos de páscoa. Ou seja, enquanto um ovo de páscoa custará para o poder público aproximadamente R$ 20,00, uma caixa de bombons deve custar pouco mais de R$ 8,00.

O Pregão Eletrônico nº 015/2020 será realizado em sessão pública, no próximo dia 11 de março, por meio da internet, mediante condições de segurança (criptografia e autenticação) em todas as suas fases, com apoio técnico e operacional do Departamento de Tecnologia da Informação da Prefeitura de São Carlos.

O certame será realizado através da utilização do aplicativo “Licitações”, do Portal Eletrônico do Banco do Brasil S.A., conforme convênio de cooperação técnica celebrado entre o Banco e o Município de São Carlos, entidade responsável pelo provimento de solução eletrônica para os órgãos integrantes da Administração Pública do Município de São Carlos.

Relembramos que, em 2019, o processo licitatório nº 5.339/2019 – Pregão Presencial nº 011/2019, para aquisição de ovos de páscoa teve apenas 2 empresas interessadas, RIC PAN Comércio de Produtos Alimentícios EIRELI - EPP e a empresa Indústria e Comércio de Chocolates Tiquinho LTDA.

A primeira foi reprovada nas amostras e embalagens, posto que estavam em total desacordo com o edital de licitação. Já a segunda empresa foi desclassificada por não apresentar a documentação exigida.

Como não havia uma terceira empresa interessada, o processo foi revogado e a Prefeitura presenteou as crianças da rede municipal de ensino no dia das crianças com caixas de bombons. Em 2019 as caixas de bombons, mais de 20 mil, custaram R$ 162 mil no total. A empresa forneceu chocolate da marca Nestlé.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também