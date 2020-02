Prefeitura inicia urbanização do Assentamento “Em Busca de um Sonho”

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio das secretarias de Habitação e Desenvolvimento Urbano e de Agricultura e Abastecimento, iniciou a urbanização do Assentamento “Em Busca de um Sonho”, localizado entre o bairros Antenor Garcia e Zavaglia.

Segundo o secretário João Muller as ações fazem parte de um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) entre a Prefeitura e o Ministério Público. “Temos uma ocupação nessas duas áreas públicas e pelo termo assinado o município se comprometeu fazer a urbanização do local, por isso iniciamos os serviços com a abertura das ruas. Na sequência o Serviço de Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) vai fazer as ligações de água e esgoto”, explicou o secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano.

A Prefeitura também já está realizando processo licitatório para fazer toda a infraestrutura no local como asfalto, iluminação, guias, sarjetas e calçadas. Cada família vai receber um lote para construir a própria casa. No assentamento vivem hoje 120 famílias.

Paraná Filho, secretário de Agricultura e Abastecimento, disse que sua pasta está usando vários equipamentos como caminhões, pá carregadeira e rolo compactador para fazer o serviço que deve ficar pronto nesta semana. “Estamos auxiliando a Secretaria de Habitação com abertura de ruas e terraplanagem e todo o serviço está sendo realizado pela equipe da própria Prefeitura, sem necessidade de contratação externa”.

Cada família vai receber um lote de 8X17 de acordo com o TAC assinado com o Ministério Público.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também