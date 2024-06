Prefeitura inicia reforma de mais duas Unidades de Saúde da Família

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos iniciou a reforma de mais duas unidades de saúde. Desta vez as unidades de saúde da família (USF’s) do São Rafael e do Itamaraty, um investimento de R$ 575.000,00, são as que estão recebendo melhorias.

Nestas unidades serão realizadas ampliação de salas, construção de farmácia, construção de salas para acolhimento, duas salas para multiprofissionais, de atividade coletiva, de esterilização, expurgo e DML (Depósito de Material de Limpeza), ampliação dos banheiros para os servidores, construção de duas recepções em alvenaria para as duas equipes, pavimentação do acesso a sala coletiva, construção de duas recepções em alvenaria para as duas equipes.

Segundo a secretária de Saúde, Jôra Porfírio, também será realizada uma reforma ampla no telhado para controle de infiltrações, troca de fiação elétrica, rede lógica, telefonia e iluminação, troca de caixas d’água, pintura interna e externa, instalação de película para controle solar, além da instalação de identificação visual.

“Continuamos reformando as unidades e com isso melhorando os atendimentos para os nossos usuários. Já reformamos 8 unidades de saúde, incluindo a UPA do Cidade Aracy e estamos finalizando outras, assim como estamos iniciando novas obras. A ideia é melhorar a infraestrutura de todas as unidades da nossa rede”, garante a secretária de Saúde, Jôra Porfírio.

As Unidades de Saúde da Família atendem entre 50 e 60 usuários do SUS por dia. Cada uma tem mais de 4 mil pessoas cadastradas de acordo com o território. A equipe de cada uma é composta por médico de saúde da família, dentista, enfermeiros, auxiliares e agentes comunitários de saúde. As consultas são sempre agendadas e os tratamentos acompanhados pela equipe multidisciplinar.

A Prefeitura de São Carlos já entregou a reforma da UBS Santa Felícia (R$ 1.600.000,00); UBS Cidade Aracy (R$ 540 mil); UBS Vila Isabel (R$ R$ 995 mil); UPA do Aracy (R$ 500 mil); UBS Azulville (R$ 57.000,00); USF Antenor Garcia (R$ 424.645,62); UBS Vida Nova São Carlos (R$ 471.000,00); USF São Carlos VIII (R$ 275.000,00), além disso, foram inaugurados o Ambulatório Materno Infantil Intermediário “Suely Fernandes e a Base Agentes de Endemias e Zoonoses.

Outras unidades passam nesse momento por melhorias, caso da USF de Água Vermelha; USF Presidente Collor; USF Aracy II; UBS Botafogo; UBS Parque Delta; UBS Vila São José; USF Jockey/Guanabara; USF CDHU; USF São Rafael, USF Itamaraty e a UPA da Vila Prado. O CAPS AD, a Base do SAMU em Santa Eudóxia e a Farmácia Viva também estão recebendo melhorias.

