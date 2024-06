Prefeitura inicia obras de revitalização da Praça Voluntários da Pátria, defronte ao mercadão

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Obras Públicas, iniciou as obras de revitalização da Praça dos Voluntários, localizada defronte ao Mercado Municipal, na região central da cidade. As obras de reforma e revitalização serão executadas pela empresa Fragalli Engenharia, vencedora da licitação na modalidade pregão eletrônico, do tipo menor preço. Serão investidos R$ 400 mil, com prazo para execução de 120 dias.



A Praça Voluntários da Pátria vai receber recuperação do piso interno, novos assentos com encosto em madeira, lixeiras cilíndricas, corrimão, guarda corpo, pintura em superfície metálica, deck de madeira, iluminação, limpeza em superfície no piso de pedra portuguesa.



De acordo com a Secretaria de Obras Públicas o espaço público será modernizado e receberá paisagismo. A Prefeitura também vai realizar a revitalização da Praça Antônio Prado, defronte à Estação da Fepasa e da Praça Santa Cruz e já fez a reforma da Praça Paulino Carlos em frente à Catedral. Será feito, ainda, o paisagismo, em parceria com a Câmara Municipal, na Praça Coronel Salles. O objetivo é revitalizar a região central, trazer embelezamento, melhorando a autoestima dos moradores. A revitalização da região central também é importante para a economia da cidade.

