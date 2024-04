Prefeitura inicia mudança de secretarias para novo prédio no Jardim Ricetti

SIGA O SCA NO

A Prefeitura de São Carlos informa que em função da mudança de endereço para o novo prédio localizado na rua Antonio Rodrigues Cajado, nº 830, no Jardim Ricetti, esquina com a avenida Comendador Alfredo Maffei, seis secretarias municipais estarão fechadas em alguns dias desta semana.

Confira as secretarias que estão mudando dos atuais endereços e os dias de funcionamento:

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS: estará fechada no dia 2 de abril e volta ao funcionamento normal na quarta-feira, dia 3 de abril, já no novo endereço;

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL: estará fechada nos dias 2 e 3 de abril e volta ao seu funcionamento normal na quinta-feira, dia 4 de abril;

SERVIÇOS PÚBLICOS: estará fechada nos dias 2 e 3 de abril e volta ao seu funcionamento normal na quinta-feira, dia 4 de abril;

TRANSPORTE E TRÂNSITO: estará fechada no dia 2 de abril e volta ao seu funcionamento normal na quarta-feira, dia 3 de abril;

HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO: estará fechada nos dias 3 e 4 de abril e volta ao seu funcionamento normal na sexta-feira, dia 5 de abril;

MEIO AMBIENTE: estará fechada nos dias 3 e 4 de abril e volta ao seu funcionamento normal na sexta-feira, dia 5 de abril.

