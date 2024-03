Prefeitura inaugura sala de leitura no CEMEI João Muniz

Foi inaugurado na manhã desta sexta-feira (01/03) a sala de leitura do Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) João Muniz, localizada no bairro Jardim Cruzeiro do Sul, uma parceria da Secretaria de Educação com a empresa Rumo Logística que financiou todo o mobiliário, acervo artístico, cultural, os livros, brinquedos e jogos.

O objetivo é estimular a leitura e a brincadeira, ampliando o imaginário infantil e lúdico das crianças por meio da utilização dos livros, brinquedos e jogos, que vão beneficiar cerca de 200 alunos de 4 meses a 3 anos de idade do CEMEI João Muniz.

O acervo bibliográfico de livros infantis da escola foi adaptado pela Laranjeira Cultural e também reúne cerca de 20 livros destinados para formação dos educadores, envolvendo diferentes tipos de narrativas, gêneros textuais, temas e obras, além de diversos materiais – capa dura, pop up, cartonado, brochura, livros fantoches e também áudio books, permitindo aos educadores da escola desenvolver diversas atividades, desde contação de histórias até representações de cunho artístico, possibilitando para as crianças uma verdadeira viagem e descoberta do universo literário, contribuindo desde cedo para cativá-las com o saudável hábito da leitura e do brincar, além de contemplar a capacitação e formação pedagógica de todos os profissionais que estarão interagindo com as crianças.

Roselei Françoso, secretário de Educação, ressaltou a parceria com a empresa Rumo. “Uma parceria extremamente importante, que contribui com o crescimento intelectual, com o desenvolvimento da criança, com a preocupação da primeira infância, então tudo isso é positivo para a rede municipal. Quero agradecer também o Instituto Laranjeira Cultural, que ajudou a pensar, a organizar toda a nossa sala de leitura”.

Netto Donato, secretário de Governo, destacou a qualidade do ensino em São Carlos. “Mais uma inauguração na área da educação, com a presença dos pais, uma oportunidade para mostrar a qualidade do ensino da nossa cidade e o reflexo disso já aconteceu, com o prêmio que ganhamos de Alfabetização do Estado de São Paulo. É para isso que estamos no poder público, para viabilizar tudo de melhor, para dar as melhores condições de estudo, de aprendizagem para as nossas crianças”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também