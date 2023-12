Prefeitura finaliza ponte da Rua General Osório

Os moradores da região dos bairros Jardim Cardinalli, Vila Nery e Jardim Brasil já estão utilizando a nova ponte construída pela Prefeitura de São Carlos sobre o córrego Lazarini, na rua General Osório.

O local tinha uma enorme erosão causada pela chuva do dia 28 de dezembro do ano passado, sendo necessário fazer a reconstrução do sistema de drenagem e intervenções de regularização e limpeza do leito do córrego, demolições, galeria dupla 250x250, instalações de drenagem e esgoto, contenção de solo e reaterro, pavimentação e passeio, um investimento de R$ 1,26 milhão com recursos do Fundo Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano – FMHDU.

Segundo o secretário de Obras Públicas, João Muller, as obras foram concluídas essa semana e a passagem de veículos já foi liberada. “Ainda vamos fazer a parte de paisagismo com o plantio de árvores que tiveram que ser suprimidas para a execução da obra, porém liberamos o trânsito imediatamente porque é um trecho muito utilizado por moradores de vários bairros dessa região”, explicou Muller.

Netto Donato, secretário de Governo, garante que para o prefeito Airton Garcia o importante não é inaugurar a obra e sim proporcionar melhoria para a população. “Assim que a construtora licitada terminou o serviço, o prefeito solicitou a liberação da via imediatamente, mesmo antes da entrega oficial da obra. O importante é que conseguimos mitigar mais um problema ocasionados pelas enchentes”, afirma Netto.

No local foram executadas obras de passagem das águas, com colocação de aduelas com instalação de alas a jusante (rio abaixo) e muro a montante. Também foram feitos o muro dissipador de concreto e o emissário de esgoto de um trecho da General Osório.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também