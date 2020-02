Prefeitura faz trabalhos emergenciais na Quinta da Felicidade

Máquina trabalha para amenizar problemas dos moradores na Quinta da Felicidade - Crédito: Marcos Escrivani

Após moradores e comerciante sofrerem com as fortes chuvas que caíram semana passada e que abriram crateras nas ruas da Quinta da Felicidade, servidores municipais com máquinas estiveram no condomínio de chácaras e fizeram trabalhos emergenciais e solucionaram parte dos problemas causados pelas fortes enxurradas. Principalmente na entrada que dá acesso ao bairro.

Um dos locais mais atingidos e que causaram prejuízos foi em um estabelecimento comercial. Na sexta-feira, 21, a rua Eduardo de Nogueira Junior, no local onde está o comércio, passou por melhorias.

“Eles vieram aqui e taparam os buracos e fizeram uma vazão onde a água irá escoar. Acredito que o problema foi sanado”, disse a comerciante Gabriela Rosa. O Saae também veio e resolver o problema da rede que estourou. Com o apoio da imprensa, a Prefeitura veio e temos que reconhecer e agradecer”, emendou.

Entretanto a comerciante fez um novo alerta. “Nas ruas paralelas onde há os moradores, as crateras estão imensas e acidentes acontecem. Carros caíram no buraco e o ideal é sanar o problema no bairro todo”, disse a comerciante ao se referir, por exemplo, sobre o estado da rua João Vitor Ferreira Rosa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também