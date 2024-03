Prefeitura entrega revitalização da USF do São Carlos VIII

USF São Carlos VIII - Crédito: divulgação

A Prefeitura Municipal de São Carlos, via Secretaria Municipal de Saúde, entregou na tarde da última sexta-feira (22/03), as obras de revitalização da Unidade de Saúde da Família (USF) “Dr. José Fernando Cerri Martinez”, localizada na avenida capitão Luiz Brandão, s/nº, no São Carlos VIII.

A unidade de saúde recebeu instalação de drywall com fechamento de corredores e ampliação de salas, conserto de infiltrações, impermeabilização do piso, pintura interna e externa, troca de portas e vidros danificados, construção de recepção e bancada em alvenaria para os Agentes Comunitários de Saúde (ACS), climatização com instalação de ar condicionado em mais 5 salas, troca de mobiliário, colocação de película protetora (insulfilm espelhado) em toda unidade, instalação de identidade visual interna e externa, informatização da unidade com instalação de totem e computadores nas salas de atendimento e recepção, paisagismo e ampliação das vagas de estacionamento, um investimento de R$ 275 mil com recursos próprios da Prefeitura e de emendas dos vereadores Cidinha do Oncológico, Bira e Fábio Zanquim.

Jôra Porfirio, secretária municipal de Saúde, ressaltou que o trabalho tem sido árduo para readequar todas as unidades de saúde. “Estamos melhorando a infraestrutura, climatizado os prédios, implantando o prontuário eletrônico interligado com toda a rede e com isso, conseguimos um atendimento mais ágil e de qualidade em local onde as pessoas se sentem mais confortáveis”, disse a secretária.

Netto Donato, secretário municipal de Governo, enfatizou que a revitalização estabelece um novo padrão no atendimento dos usuários do SUS. “Com prontuário eletrônico, equipe multiprofissional, melhor infraestrutura e acolhimento, sem dúvida, aperfeiçoamos o atendimento para aqueles que dependem da rede pública. É assim que a gente trabalha e a população percebe essas melhorias”, observou.

O vereador Lucão Fernandes, presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, parabenizou a Prefeitura pela revitalização de outra unidade de saúde. “Estão sendo atendidos todos os apontamentos realizados pela Saúde. Nós temos uma cidade para cuidar e essa incumbência não poder ficar somente com o poder executivo, a Câmara também tem participação destinando recursos de emendas parlamentares de vários vereadores para realizar as melhorias”, ressaltou Lucão.

O vice-prefeito Edson Ferraz falou da importância da obra para o atendimento dos bairros São Carlos VIII, Santa Maria e parte do Jardim Munique. “As pessoas serão melhor atendidas nesta USF e as reformas sempre são bem-vindas porque oferecem melhores condições de trabalho para os servidores no atendimento da população”, destacou Ferraz.

A USF do São Carlos VIII possui equipe multidisciplinar, realiza curativos, imunizações (vacinas), procedimentos de enfermagem e administração de medicamentos, consulta de enfermagem, consulta odontológica, consultas médicas, dispensação de preservativos, teste de gravidez (TIG), grupo de educação em saúde, planejamento familiar, consultas ginecológicas, exame preventivo (Câncer de colo do útero), vista domiciliar pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e visita domiciliar multiprofissional.

Também participaram da solenidade os vereadores Cidinha do Oncológico e Ubirajara Teixeira (Bira), a secretária adjunta de Saúde, Luciana Caldeira, entre outros servidores públicos e equipes de atendimento da USF.

Da assessoria

