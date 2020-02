Prefeitura entrega prêmios do Programa Nota Fiscal Legal

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Fazenda, realizou nesta quinta-feira (6/2), no do Paço Municipal, a entrega dos prêmios do programa Nota Fiscal Legal. Foram 10 cupons de R$ 5.000,00 gerados a partir das notas fiscais de serviço emitidas de 01/12/2019 a 30/11/2019. Todos os números são definidos pela extração da Loteria Federal.

Para participar basta o contribuinte deve fazer o cadastro no site da Prefeitura, no www.saocarlos.sp.gov.br indicar o CPF no pagamento de algum serviço de prestadores estabelecidos em São Carlos. Ao solicitar a Nota Fiscal Legal, a cada R$ 50,00 em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFSe) válida, o cidadão terá direito a um cupom, gerado eletronicamente.

Confira os ganhadores do sorteio especial de 5 mil:

José Ricardo Zim Nunez - R$ 5.000,00;

Márcia Regina Osaki - R$ 5.000,00;

Janaina Jocelena Aparecida Buzzo Aguilar Antunes - R$ 5.000,00;

Rodrigo Henrique Campi - R$ 5.000,00;

Silmara Cavalcante Vicentin - R$ 5.000,00;

Renata De Campos Molina - R$ 5.000,00;

José Roberto Simões - R$ 5.000,00;

Núbia Cristina Zambon Pratavieira - R$ 5.000,00;

Eder José Bonicelli - R$ 5.000,00;

Ana Luiza de Oliveira Ricetti - R$ 5.000,00.

