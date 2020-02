Prefeitura entrega carnês do iptu aos moradores dos prédios do São Carlos VIII

Carnês do IPTU estão sendo entregues no São Carlos VIII - Crédito: Divulgação

O Departamento de Arrecadação da Secretaria Municipal de Fazenda, por determinação do Ministério Público Federal, entregou no início desta semana, no conjunto de prédios do bairro Dom Constantino Amstalden (São Carlos VIII), 224 carnês do IPTU 2020 (Imposto Predial e Territorial Urbano).

O vencimento do IPTU 2020 de São Carlos começa agora em fevereiro para o pagamento à vista ou da primeira parcela. A cidade foi dividida em setores e as datas para pagamentos dependem da região do imóvel.O primeiro vencimento é 12 de fevereiro e o último, dia 21 do mesmo mês.

O IPTU de São Carlos já vem com 10% de desconto para os contribuintes adimplentes, que não tem qualquer tipo de débito com a Prefeitura. Quem paga à vista recebe outros 10%, e os beneficiários do IPTU Verde podem ter até mais 4% de desconto, totalizando 24% desconto.

Internet – A cota única e primeira parcela do IPTU 2020 também já estão disponíveis no site da Prefeitura, no link https://cidadaoscarlos.giap.com.br/apex/trib/f?p=231:LOGIN:3801852778878. Para ter acesso aos valores o contribuinte precisa informar o número da inscrição imobiliária, que consta no carnê do ano passado. O pagamento poderá ser realizado na rede bancária, nas casas lotéricas e por aplicativos de Smartphones.

Qualquer dúvida o contribuinte pode entrar em contato com as unidades do SIM, localizadas no Centro (Rua Major José Inácio esquina com Dona Alexandrina), na Vila Prado (Rua Bernardino de Campos, 636) e no bairro Cidade Aracy (Avenida Regit Arab, 205).

A previsão da Secretaria de Fazenda é arrecadar R$ 106 milhões. Em 2019 foram arrecadados R$ 100 milhões com o imposto.

