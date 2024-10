Prefeitura entrega caminhão e três viaturas ao Corpo de Bombeiros

Corpo de Bombeiros - Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos entregou 4 viaturas para o Corpo de Bombeiros, sendo 1 camionete, 2 automóveis e um caminhão auto escada, o investimento total foi de R$ 1.218.280,00, sendo R$ 848.280,00 referente as viaturas e mais R$ 370.000,00 para a reforma do quartel, que está em andamento. Os recursos são para atender as demandas operacionais e administrativas da corporação.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os dois automóveis serão empregados nas vistorias e fiscalizações do serviço de segurança contra incêndio, emissão de laudos do Corpo de Bombeiros, educação pública, visitas, treinamentos e palestras em geral. Vale ressaltar que esta atividade tem como escopo prevenir incêndios em edificações e ocupações, momento em que o militar vistoriante verifica todas as medidas de segurança contra incêndio instaladas “in loco” e constata seu funcionamento, emitindo auto de vistoria, vindo este recurso ser crucial nas atividades de prevenção.

A camionete fará frente aos períodos de estiagem, que no ano de 2024, houve um aumento de mais de 200% nos focos de incêndios na região de São Carlos. Ficará à disposição do atendimento emergencial, via 193, para combate aos focos de incêndio em vegetação e demais ocorrências correlacionadas. Ainda, durante o período de chuvas, este recurso também será empregado nas operações em possíveis enchentes.

O caminhão auto escada é um recurso importantíssimo em ocorrências envolvendo grandes alturas, prédios e salvamentos complexos. Conta com um implemento de escada com 42 metros de altura e um esguicho na ponta com capacidade de vazão de 250 galões por minuto, capaz de atingir focos de incêndio a longa distância e de difícil acesso.

O secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social, Samir Gardini, destaca o investimento do município no Corpo de Bombeiros. “Nós temos um convênio com o Estado, um Fundo Municipal do Corpo de Bombeiros, estamos investindo em equipamentos, apoiando no custeio e colaborando bastante com a instituição. Entregamos 4 veículos, uma camionete que vai servir tanto para o período da estiagem como para enchentes, 2 automóveis que vão ser usados nas fiscalizações, vistorias, emissão de documentos e um auto escada de 42 metros para o combate de incêndios em locais altos e para mandar água para locais distantes. Isso é muito importante para o município, é um trabalho intenso para ajudar a equipar os bombeiros e agora estamos finalizando uma operação delegada, o DEJEM (Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho Policial Militar) do Bombeiro, podendo dobrar a capacidade do recurso humano para incêndios, enchentes e demais atendimentos necessários”, finaliza Gardini.

O Corpo de Bombeiros de São Carlos agradeceu a parceria junto a Prefeitura Municipal em disponibilizar recursos para cumprimento da missão de proteger e salvar vidas.

