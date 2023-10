Prefeitura e Rumo alinham plano de contingência para período chuvoso

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio das secretarias de Governo, de Segurança Pública e da Defesa Civil, realizou na última semana, uma nova reunião com a Empresa Rumo Logística para alinhamento da operacionalização do Plano de Contingência durante o período chuvoso (2023/2024).

Foram discutidos quais as necessidades atuais, os equipamentos necessários para diminuir a vulnerabilidade, principalmente na região da Rotatória do Cristo, um dos locais de risco de alagamento do município.

A Rumo tem um contrato de prontidão com a empresa Ambipar que atua em mais de 40 países e que novamente estará à disposição da Defesa Civil para suporte nos mecanismos de resposta a emergência perante as situações de inundações, alagamentos e deslizamentos decorrentes das chuvas.

Hoje a Rumo conta com câmeras e sensores de nível de rio conectados diretamente com o CCO (Centro de Controle Operacional) de Curitiba, que aciona imediatamente a Defesa Civil de São Carlos, que determina as ações diretas para as equipes de campo. O sistema de alertas da Rumo, desde o ano passado, também está interligado ao CCO da Guarda Municipal de São Carlos, um trabalho em conjunto que disponibiliza as informações em tempo real para todos os envolvidos.

Samir Gardini, secretário de Segurança Pública, reforça que desde o ano passado a Prefeitura vem trabalhando com a Rumo e com várias outras instituições na melhoria do plano de contingência. “Hoje foi mais um degrau que a gente subiu, a Rumo colocou soluções a disposição, alinhamos os acionamentos das sirenes e painéis, dentro do resultado do simulado, tudo para melhorar as ações em momentos de crise”.

Gardini enfatizou, ainda, que foi estabelecido um novo fluxo de informações, em tempo real com a Defesa Civil, de previsão de chuvas, nível de rios, principalmente na região do Cristo onde já existe um monitoramento feito pela Rumo.

Marcelo Rodrigues, Relações Governamentais da Rumo, falou da importância da sinergia entre a empresa e a Prefeitura e que o intuito é levar segurança para a população ao entorno da ferrovia. “Foi uma reunião muito positiva com a municipalidade, integrando as ações que compete a Rumo e ao município de São Carlos, contribuindo assim para amenizar todos os impactos na parte de drenagem da região do Cristo”.

O secretário de Governo, Netto Donato, disse que estão sendo feitas varias ações para trazer mais segurança para esses locais vulneráveis e que essa ação da Rumo em disponibilizar equipamentos, atende as necessidades do município. “Estamos a cada dia buscando novas soluções para diminuir os impactos das chuvas nessas regiões, são várias obras em andamento e toda ajuda é bem-vinda. Agradecemos a Rumo por colocar à disposição da Defesa Civil uma empresa conceituada para dar todo o suporte de emergência, com equipamentos e pessoal especializado em situações de alagamentos”, finalizou Netto.

A Rumo já iniciou a construção de estruturas compostas de travessia curva e canalização, com o objetivo de combater as enchentes na região da Rotatória do Cristo, através da readequação da passagem da ferrovia sobre o Córrego Monjolinho, ampliando a vazão e escoamento de água represadas para evitar alagamentos em dias de chuva forte, um investimento que deve chegar a R$ 80 milhões.

A Prefeitura também já finalizou a ampliação da ponte no Recreio dos Bandeirantes sobre o Córrego Monjolinho a jusante da linha férrea, um investimento de R$ 2,3 milhões. Outra obra que o município está realizando na região do Cristo é a canalização do córrego do Mineirinho na chegada do córrego Monjolinho, local onde o SAAE também vai realizar a alteração do traçado do emissário de esgoto dessa região, um investimento de R$ 1,8 milhão.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também