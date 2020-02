Prefeitura e ACISC se reúnem para discutir cronograma de serviços e de obras de prevenção contra enchentes

Crédito: Divulgação

Representantes do poder executivo, legislativo, da Associação Comercial e Industrial de São Carlos (ACISC), do Sindicato do Comércio Varejista de São Carlos e Região e de comerciantes da baixada do mercado, se reuniram na manhã desta terça-feira, dia 11 de fevereiro, no auditório do Paço Municipal, para discutir o cronograma de serviços e de obras contra enchentes.

Na reunião a Prefeitura de São Carlos, por meio dos secretários municipais, expôs a situação financeira do município e quais serviços já estão sendo realizados para amenizar os impactos das últimas chuvas, bem como as obras que poderão ser feitas de prevenção contra enchentes.

Reginaldo Peronti fez uma apresentação das obras programadas. “A primeira obra é com relação à Rotatória do Cristo, a qual a Defesa Civil do Estado sinalizou com aprovação dos recursos. Vamos fazer uma ponte, com galeria de 4 metros por 3 de altura, saindo do Mineirinho e fazendo com que a água entre com outra angulação no Monjolinho. Hoje a vazão é muito pequena, entrando perpendicularmente ao rio. Quando chove demais a água sai pela via e causa a enchente. O investimento será de aproximadamente R$ 1 milhão”, explicou Peronti.

O secretário também anunciou a construção reservatórios de retenção, além do piscinão da CDHU. “Juntamente com a Secretaria de Habitação buscamos junto aos empresários, em contrapartida, a construção de outros reservatórios, na verdade serão barramentos no rio Sorrigotti e no córrego Lazarine. Estamos em negociação com os empresários da Tapete que vão levantar empreendimentos nessa região. Também entra nessa contrapartida toda a parte de macrodrenagem. No total um investimento de R$ 7 milhões”, finalizou Reginaldo Peronti.

O secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, João Muller, garantiu que o piscinão da CDHU já está garantindo e as obras começam em março. “O projeto já está pronto e o piscinão vai começar a ser construído ainda no mês de março, com previsão de execução em até 120 dias, um investimento de R$ 1.231.076,00. A capacidade do piscinão será de 125 mil metros cúbicos de água, com 6 metros de profundidade. O reservatório será construído no cruzamento das avenidas Heitor José Reali com Airton Salvador Leopoldino Júnior. Com isso vamos acabar com as enchentes no local e diminuir a vazão de água no mercado municipal”, garantiu Muller.

Já Mariel Olmo, secretário de Serviços Públicos disse que as intervenções emergências já começaram. “Fizemos uma contratação emergencial no valor de R$ 300 mil e no dia 23 de janeiro iniciamos a recuperação da rua Episcopal com os serviços do SAAE que refez todas as ligações de água e esgoto. Na sequência foram refeitas três galerias de águas pluviais, mas como a chuva não deu trégua não fizemos a pavimentação. No último sábado conseguimos iniciar o serviço, porém somente amanhã vamos fazer uma avaliação técnica, após um último reparo que o SAAE vai fazer, para ver se vai possível já liberar a via em definitivo”, informou o secretário de Serviços Púbicos.

Olmo também deixou claro aos comerciantes que o prefeito Airton Garcia liberou mais R$ 1 milhão de recursos do próprio município para outros serviços e pequenas obras emergenciais para diminuir os impactos das enchentes. “Na curva do Joinha, na avenida Trabalhador São-Carlense, finalizamos a contenção dos taludes nas margens do córrego Monjolinho para segurar a erosão e já vamos iniciar os trabalhos nas margens dos demais córregos. Outro serviço que vamos fazer é a reconstrução das calçadas na região central e de galerias de águas pluviais e recuperação dos taludes do córrego do Gregório na região da rua São Paulo”, anunciou o titular da pasta de Serviços Públicos.

Para o presidente da ACISC, José Fernando Domingues, o encontro foi muito positivo e esclarecedor. “Acredito que pelo andamento dado nessa reunião e pela condução das obras emergenciais, da entrega do trecho da rua Episcopal, realmente, saímos daqui mais confortável. A gente também teve uma ideia dos planos de macrodrenagem, que são obras de longo prazo, e que os primeiros passos serão dados. A gente fica muito feliz, inclusive, com as bacias de contenção, uma na CDHU programada para estar concluída em julho. Isso vem ao encontro com o anseio dos comerciantes”, afirmou.

José Fernando Domingues fez questão de agradecer o Legislativo. “Não poderia deixar de agradecer toda a Câmara Municipal, através do presidente Lucão Fernandes, que nos ajudou a marcar essa reunião para que pudéssemos esclarecer todos esses acontecimentos que estavam deixando uma dúvida muito grande em nossos comerciantes”, destacou.

O presidente da Câmara Municipal, Lucão Fernandes, explica que ao participar de uma reunião realizada na ACISC, percebeu certa insatisfação dos comerciantes. “Resolvemos fazer um novo encontro na Câmara Municipal, onde entramos em contato com o secretário de Governo, Edson Fermiano, explicamos a importância de ouvir esse pessoal do comércio e hoje saímos satisfeitos com que ouvimos do Executivo. Muitos municípios têm sofrido com as chuvas, porém o nosso diferencial é que estamos unidos para resolver os problemas”.

O prefeito Airton Garcia garantiu que vai continuar trabalhando na conquista de recursos. “Estamos empenhados em resolver todas essas questões, mas necessitamos de recursos externos, principalmente para obras de prevenção. Vamos continuar passando o chapéu tanto no Governo Federal como no do Estado. A prioridade com recursos próprios é resolver os problemas dos comerciantes da baixada que já estão sofrendo com os prejuízos causados pelas enchentes em seus estabelecimentos", afirmou Airton Garcia.

Também participaram da reunião os secretários Edson Fermiano, de Governo, de Segurança Pública, Samir Gardini, de Esportes e Cultura, Edson Ferraz, de Fazenda, Mário Antunes, de Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Inovação, José Galizia Tundisi, o diretor presidente do SAAE, Benedito Marchezin, além dos vereadores Marquinho Amaral, Moisés Lazarine, Sérgio Rocha, Azuaite Martins de França, Edson Ferreira, Roselei Françoso, Leandro do Amaral e Cidinha do Oncológico.

