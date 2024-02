Prefeitura de São Carlos entrega 15 novos ônibus para alunos da zona rural

Ônibus escolares - Crédito: divulgação

Foram apresentados na manhã desta quarta-feira (21/02), na Praça do Mercado Municipal, 15 novos micro-ônibus que serão utilizados no transporte de alunos da zona rural de São Carlos.

São veículos exclusivos para o transporte rural com novo modelo de suspensão, pneus especiais e de fácil limpeza interna, trazendo mais segurança, conforto e comodidade. Cada micro-ônibus tem capacidade para transportar 28 alunos, além de motorista e monitor.

Neste ano 45 ônibus atendem a zona rural em 56 rotas, levando aproximadamente 1.500 alunos diariamente para as escolas municipais e estaduais de São Carlos.

No total, contabilizando o transporte de alunos também da zona urbana, de projetos sociais como Nave Sal da Terra e Salesianos São Carlos, da ACORDE, da APAE, entre outras entidades, a Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Educação, é responsável pelo transporte de aproximadamente 4.000 alunos diariamente, sendo que para isso utiliza 97 veículos escolares.

O secretário de Educação, Roselei Françoso, ressalta que esses novos ônibus vão trazer mais qualidade de vida e conforto para os alunos da área rural. “É uma alegria para nós receber uma frota nova da Viação Paraty, empresa vencedora do processo licitatório para realização desse serviço, não temos dúvidas alguma que este transporte vai garantir mais conforto e segurança, já que são veículos apropriados para transitar nas estradas rurais”, disse o secretário.

Netto Donato, secretário de Governo, lembra que essa semana foi de comemoração para a educação de São Carlos. “São ônibus novos, com qualidade e tecnologia, específicos para a zona rural, possibilitando maior conforto para as crianças durante as viagens que muitas vezes são longas, vem de Santa Eudóxia, Água Vermelha e das fazendas da região. Novos ônibus, entrega dos kits dos uniformes escolares para todos os alunos da rede municipal, prêmio na qualidade de alfabetização do Estado de São Paulo, fora o kit escolar que será entregue na próxima semana. Sem dúvida a administração do preito Airton Garcia investe na área da Educação”, finalizou Netto.

