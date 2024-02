Prefeitura contrata mais professores para a rede municipal de ensino

SIGA O SCA NO

Com o objetivo de garantir professor em sala de aula e equacionar demandas pontuais de afastamento ou demissão voluntária, a Secretaria Municipal de Educação (SME), tem feito um esforço concentrado para efetivar, aditar ou contratar temporariamente novos docentes.

Um desafio permanente para contratar novos profissionais que tem início no processo de contratação em si, a adesão dos professores e a análise de documentação. No total são atendidos cerca de 17 mil alunos matriculados nas 62 unidades escolares, sendo 51 Centro Municipais de Educação Infantil (CEMEI’s), 10 Escolas Municipais de Ensino Básico (EMEB’s) e 1 Escola Municipal de Jovens e Adultos (EMEJA). Para a tender toda a rede a Prefeitura tem hoje disponíveis cerca de 1.600 profissionais entre professores, diretores, supervisores, coordenadores pedagógicos, agentes educacionais e merendeiras.

Foram contratados 146 professores efetivos esse ano, desses 54 ainda não assumiram o posto, porém no próximo dia 26 de fevereiro, haverá uma nova atribuição de aulas.

“Para completar o quadro de docentes faltam somente 13 professores de educação física. Precisávamos de 33, mas nesta quarta-feira, 21 de fevereiro, já fizemos a atribuição de 20. Neste momento estamos tentando resolver com aditamentos e também já temos a autorização para contratar mais docentes”, explicou o secretário municipal de Educação, Roselei Françoso, lembrando que nenhuma criança está retornando da escola por falta de professor.A Secretaria esclarece, ainda, que também já foi autorizado pelo prefeito Airton Garcia a contratação de 39 professores em regime temporário para substituição no caso de falta dos titulares. Os docentes ainda não ingressaram na rede em função do processo de efetivação que está em fase de conclusão.

