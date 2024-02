Reunião trata da criação de associação de motoboys em São Carlos

Crédito: Divulgação

Na última segunda-feira, 26, o secretário de Transporte e Trânsito, Cesinha Maragno, o diretor do Departamento de Transporte, Acenir Magalhães, o Agente de Trânsito, Francisco Petrucelli (Chicão), o presidente da Câmara Municipal de São Carlos, Marquinho Amaral e o secretário de Relações Legislativas e Institucionais, Mateus de Aquino, juntamente com o André, gestor do Sest/Senat (Serviço Social do Transporte/Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte), se reuniram com vários motofretistas da cidade.

Motofretista ou motoboy é o responsável em fazer a entrega de refeições, documentos, pagamentos bancários, etc. Ou seja, o profissional que trabalha com isso tem um papel muito importante na entrega de produtos e serviços.

Na pauta da reunião o fortalecimento de uma associação para atender a categoria. “Estamos à disposição para ajudar com ações para a criarmos a associação, dando reconhecimento a uma categoria de profissionais que atende milhares de são-carlenses todos os dias. Criando essa associação podemos ter um cadastro desses trabalhadores”, avaliou Marquinho Amaral.

O secretário de Transporte e Trânsito, Cesinha Maragno, lembrou que em janeiro já foi realizada uma primeira reunião com os coordenadores da iniciativa e a Guarda Municipal e agora neste segundo encontro foi solicitada presença de representantes do Sest/Senat. “A unidade é importante para a valorização e capacitação dos trabalhadores desse setor. Na área de educação a unidade de São Carlos tem foco no treinamento prevenção de acidentes e condução eficiente e econômica. A tecnologia é utilizada no aperfeiçoamento e treinamento de motoristas” ressaltou o diretor.

Após a apresentação do projeto realizada pelos motoboys, todos foram conhecer as instalações e programas oferecidos pelo Sest/Senat. Uma nova reunião será agendada para a continuidade das discussões, porém ficou acertado que a Prefeitura vai ajudar a estruturar a associação.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também