Prefeitura anuncia construção de CEMEI no Residencial Ipê Mirim

CEMEI São Carlos

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, está iniciando as obras de construção de um novo Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) no Residencial Ipê Mirim. A unidade de ensino será construída - com recursos públicos municipais - pela empresa HS Lopes Construtora Ltda., vencedora do processo licitatório via concorrência pública pelo valor de R$ 2.717.594,85.

Composto por uma área total de 1.575 m², sendo 860 m² de área construída, o CEMEI terá, inicialmente, seis salas de atendimento abrigadas em sua estrutura, sendo cinco salas de aula e uma sala multiuso. Cada sala comporta até 24 alunos, permitindo que a escola atenda até 288 alunos por meio-período ou 144 alunos em período integral.

Segundo o secretário municipal de Educação, Roselei Françoso, o CEMEI receberá alunos de 0 a 5 anos e contribuirá para que as crianças possam estudar mais perto de casa. “Em nosso projeto pedagógico, este CEMEI será destinado para ensino integral e, portanto, atenderá quase 150 crianças dos residenciais Ipê Mirim e Eduardo Abdelnur neste primeiro momento, região em que já temos o CEMEI Carminda Nogueira de Castro Ferreira e a Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Ulysses Ferreira Picolo. Nossa ideia é que, em 2025, o novo CEMEI já receba as crianças ", disse Roselei.

O secretário municipal de Obras Públicas, João Muller, recorda que também está sendo considerada a expansão da escola para atender ainda mais alunos. "O projeto será alterado no início da construção para oito salas de aula e, naquela região, teremos também a ampliação da EMEB Ulysses Ferreira Picolo, contrapartida da RPS Construtora. Desta forma, o governo do prefeito Airton Garcia mais uma vez dá demonstração da relevância de investimento nas áreas sociais, e uma das mais importantes é a educação", destaca Muller.

Netto Donato, secretário municipal de Governo, também cita a educação como uma das prioridades da administração municipal. "Fizemos diversas entregas de reformas e ampliações de CEMEIs e EMEBs em 2023 e começar o ano iniciando uma obra tão importante como esta mostra novamente o compromisso do nosso prefeito Airton com a educação de nossas crianças e adolescentes”.

De acordo com o vice-prefeito Edson Ferraz a construção de unidades escolares em conjuntos habitacionais representa fornecer infraestrutura aos bairros. “A Prefeitura tem feito isso para aproximar os serviços públicos das pessoas. Em muitos locais os moradores não precisam sair do bairro para ser atendidos. Pretendemos continuar levando mais equipamentos públicos para esses bairros”, finalizou Ferraz.

Também participaram da assinatura da Ordem de Serviço os vereadores Bruno Zancheta, Malabim e Professora Neusa, além de engenheiros da Prefeitura e representantes da empresa vencedora do processo licitatório.

