Prefeitura antecipa pagamento da segunda parcela do 13º aos servidores municipais

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos irá creditar o pagamento da segunda parcela do 13º salário dos servidores públicos municipais nesta sexta-feira, 13. O pagamento acontece uma semana antes da data-limite prevista em lei, reiterando o compromisso da administração com o quadro de servidores e proporcionando o incremento de cerca de R$ 11,5 milhões na economia local.

Esta é a segunda vez no ano em que a Prefeitura antecipa o pagamento do 13º salário aos servidores. Anteriormente, a administração já havia pago a primeira parcela do benefício em 7 de maio – a lei prevê que o referido pagamento deve ser executado até o dia 30 de novembro.

Entre outras questões, o adiantamento do pagamento da primeira e da segunda parcela do 13º salário só é possível por conta da saúde financeira do município, que, nos oito últimos anos, nunca atrasou pagamentos aos servidores públicos municipais.

O secretário municipal de Fazenda, Mario Antunes, comemora o fato de o município conseguir cumprir a lei com eficiência e, inclusive, poder antecipar pagamentos ao servidor. “A antecipação é fruto de um grande esforço da Prefeitura, com a determinação do prefeito Airton Garcia, e, portanto, vamos fazer o crédito aos servidores da administração direta e indireta nesta sexta-feira. Estamos no final do mandato do prefeito Airton Garcia e todos os pagamentos efetuados aos servidores foram rigorosamente em dia ou mesmo antecipados, como neste caso do 13º salário. O prefeito Airton sempre se empenhou e não mediu esforços para a gente atender os servidores municipais”, celebra Mario.

O prefeito Airton Garcia recordou que este é mais um demonstrativo da seriedade com que a administração tem tratado o servidor. “O 13º salário é um direito do servidor público, mas o pagamento antecipado mostra o nosso compromisso com o servidor e com as contas da Prefeitura. Em oito anos, nunca atrasamos os pagamentos ao funcionalismo e, nos últimos três anos, também demos aumento real em todos os acordos coletivos. Mais um ano pagando tudo certinho! Pagar adiantado é coisa boa!”, finaliza o prefeito.

