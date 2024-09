Prefeitura aguarda verba de R$ 1 milhão para implantar mais dispositivos de segurança nas escolas

Crédito: Divulgação

O secretário de Segurança Pública, Samir Gardini e o adjunto, Paulo César Belonci, estiveram em Brasília na última terça-feira (03/09), buscando mais recursos para São Carlos. A verba de aproximadamente R$ 1 milhão para colocação de câmeras inteligentes nas escolas municipais de São Carlos, capazes de detectar pessoas armadas e tumultos, foi a pauta principal durante a visita na capital federal.

O edital foi lançado pelo Ministério da Justiça e tudo foi aprovado, porém na liberação do recurso a Caixa Econômica pediu uma alteração do projeto, tirando as câmeras das escolas e colocando nas ruas. A alteração tem gerado preocupação na administração municipal, que teme que as mudanças possam comprometer a eficácia do sistema de segurança nas escolas, com isso foi elaborado uma documentação para se manter o projeto original, com as câmeras dentro das escolas.

Em Brasília, Samir Gardini e Paulo Cesar Belonci foram recebidos pelo Secretário Nacional de Segurança Pública, Mário Luiz Sarrubbo, pelo Diretor de Operações Integradas e de Inteligência, Rodney da Silva e pela Diretora de Informação e Gerente de Integração, Vanessa Fusco Nogueira Simões, todos do Ministério da Justiça e Segurança Pública, onde expuseram a necessidade de se manter o projeto original.

São Carlos já tem uma parceria com o Ministério da Justiça desde o início da gestão do prefeito Airton Garcia, fazendo parte de vários projetos, convênios, como o Cortex, Infoseg, Brasil Mais, Habite Seguro, Pronasci 2, Bolsa Formação e o Sinesp CAD, que é um sistema que vai centralizar todos os dados entre todos os agentes de segurança e a Secretaria Municipal de Segurança de São Carlos é um polo multiplicador no Brasil desse programa, sendo que a Guarda Municipal já realizou treinamentos para mais de 50 cidades do estado de São Paulo, 4 cidades no Paraná e em Terezina/PI.

“Esse projeto que montamos para câmera inteligentes foi lançado pelo Ministério da Justiça, voltado para a segurança nas escolas, como já temos tecnologia implantada, com câmeras de monitoramento e o SOS Escola, nós montamos o projeto com um aumento de câmeras inteligentes que são aquelas que reconhecem o indivíduo com uma faca, arma, ou qualquer tumulto na entrada da escola ou até mesmo no pátio, isso é fundamental para o combate de situações de invasões de escolas, ele já foi aprovado e o recurso está empenhado para o município de São Carlos, porém a Caixa fez essa orientação de mudar o local das câmeras colocando na via e não dentro das escolas, o que desfigura o projeto inicial, por isso viemos em Brasília, para mostrar a importância do projeto original. Eu acredito em um resultado positivo e São Carlos vai ser comtemplada com mais tecnologia nas escolas”, explica Gardini.

A reunião em Brasília foi um passo importante para tentar encontrar uma solução que atenda tanto às exigências da Caixa Econômica Federal quanto às necessidades de segurança das escolas de São Carlos, visando proteger os alunos, professores e toda a comunidade escolar. O secretário Nacional de Segurança Pública, afirmou que o projeto será analisado com prioridade.

