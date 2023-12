Prefeitura abre inscrições para o projeto Recreação 2024 em escolas municipais

SIGA O SCA NO

A Secretaria Municipal de Educação (SME), via Seção de Projetos Especiais, informa que estão abertas as inscrições para o Projeto Recreação 2024, oferecido para crianças de 6 a 12 anos, matriculadas regularmente no Ensino Fundamental. Serão atendidas 600 crianças e adolescentes.

O projeto tem como objetivo promover atividades físicas, esportivas, educacionais, artísticas, socioculturais e de lazer no contraturno escolar.

Atualmente o projeto ocorre no período da manhã e da tarde nas seguintes unidades escolares: CEMEI Carmelita Rocha Ramalho, CEMEI Santo Piccin, CEMEI José de Britto, CEMEI Octávio de Moura, CEMEI Monsenhor Alcindo Siqueira, CEMEI Cônego Manoel Tobias, CEMEI Dep. Lauro Monteiro, CEMEI Vicente da Rocha Keppe e no período noturno na EMEB Arthur Natalino Deriggi.

As inscrições podem ser realizadas diretamente nas unidades escolares descritas acima, contudo a efetivação da matrícula se dará mediante disponibilidade de vagas. Para se inscrever basta comparecer a uma destas unidades com os seguintes documentos: certidão de nascimento e comprovante de endereço.

O Programa Recreação existe há mais de 60 anos na cidade de São Carlos, é o mais antigo projeto de lazer para estudantes do Ensino Fundamental da rede pública, fruto da política pública da Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME).

“A iniciativa desenvolve diversas atividades recreativas, culturais e artísticas no contraturno escolar, promovendo a formação integral das crianças e adolescentes”, ressalta o secretário municipal de Educação, Roselei Françoso.

