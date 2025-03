Prefeito Rodrigo Manga realiza sonho de menina de SÃ£o Carlos internada em Sorocaba

Compartilhar no facebook

O prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, realizou o desejo da pequena Júlia, de São Carlos, que está internada na cidade devido a problemas intestinais. Conhecido por sua presença ativa nas redes sociais, o prefeito compartilhou um vídeo do encontro, no qual atendeu ao sonho da menina de conhecê-lo.

"Pessoal, olha o pedido da Júlia, de São Carlos, que está internada aqui em Sorocaba".

"Eu tenho um sonho e um desejo. O desejo é voltar a comer. E o sonho é conhecer o Perfeito Manga", disse a garotinha.

Ela tem oito anos, passou por oito cirurgias, tem uma má formação no intestino. "Eu trouxe um presentinho pra ela aqui. Com certeza ela vai vencer", disse Manga.

A publicação do prefeito no Instagram tinha atingido mais de 61 mil curtidas até a manhã deste domingo e gerou comoção nas redes sociais, com diversos internautas enviando mensagens de apoio à menina.

