Prefeito entrega escola de R$ 5 milhões no Eduardo Abdelnur

A maior escola da Rede Municipal de Ensino, EMEB Ulysses Ferreira Picollo, foi inaugurada pelo Prefeito Airton Garcia e pelo secretário municipal de Educação neste sábado (15/02), às 10h30.

A unidade foi construída na rua Hagar Cristina Rojo Rocha, 145, no Residencial Eduardo Abdelnur, uma parceria do município com a Caixa Econômica Federal, por meio do projeto “Espaço Educativo Urbano”, um investimento de R$ 5 milhões com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

Com 12 salas de aulas, quadra poliesportiva coberta, laboratórios de informática e ciências, refeitório, a unidade escolar já atendendo desde a última segunda-feira (10/02), 436 alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, em dois turnos. Outros 70 alunos da fase 6 da educação infantil também estão sendo atendidos no prédio. A capacidade total da escola é de 780 alunos em todos os períodos.

Esse é o segundo equipamento público do bairro Eduardo Abdelnur. Em outubro do ano passado a Prefeitura entregou o Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) Carminda Nogueira de Castro Ferreira, uma parceria com Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) no valor de R$ 1.607.742,92, que hoje atende 284 alunos de 0 a 3 anos.

