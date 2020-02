Prefeito de Ibaté adere a quinta Cavalgada Solidária

Parella e Rykoff: unidos em prol da Cavalgada Solidária - Crédito: Divulgação

Na reta final da organização da quinta Cavalgada Solidária em prol da Rede Feminina de Combate ao Câncer, a Comissão Paixão Sertaneja continua com vários apoios de peso e um deles é do prefeito de Ibaté, Zé Parella (PSDB).

“O trabalho que é realizado é muito bonito e esforçado. Faço questão de apoiar porque é sério e por uma causa exemplar. Parabenizo a Comissão Paixão Sertaneja em nome do Rick, pessoa que ensinei muito, pelo crescimento e domingo São Carlos estará no mapa sertanejo como nós de Ibaté estamos”, disse.

Integrantes da Comissão agradeceram o carinho. “Nosso trabalho cresce pelo apoio de pessoas como o Parella. Não somos nós que queremos que aconteçam as coisas e sim o povo. É uma comoção e domingo retribuiremos todo o apoio que temos fazendo um evento histórico de solidariedade”, finalizou Rykoff Aidar.

O evento ocorre será domingo, 9, com saída pontualmente às 11h do terreno ao lado do Ceme na Getúlio Vargas.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também